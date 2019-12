Où est Xur aujourd'hui? Destiny 2 Exotic Location, Weapon, Armor (20-24 décembre)

C'est la deuxième semaine de la saison de l'aube dans Destiny 2, et il y a beaucoup de choses à faire dans le jeu. Une autre mission d'histoire vous fait travailler pour sauver Saint-14 de son destin dans le passé, et de nouveaux obélisques mettent à disposition des armes supplémentaires dans l'activité Cadran solaire. C'est également la première semaine de l'événement de vacances de Destiny 2, The Dawning, ce qui signifie qu'il y a un tas de nouvelles friandises à cuire et à livrer aux personnages à travers le système solaire.

Ce week-end marque également la deuxième visite de Xur au cours de la nouvelle saison. Voici où le trouver et ce qu'il vend.

Emplacement Xur

Xur est situé sur Titan sur The Rig, et a Renard à deux queues comme son arme exotique ce week-end. Pour Titans, il propose Dunemarchers armure de jambe; pour les Warlocks, c'est Contre-tenue gantelets; et pour les chasseurs, c'est le Capuche d'assassin casque.

Pour trouver l'emplacement de Xur, apparaissez dans la zone de transmission sur The Rig, sautez sur votre moineau et dirigez-vous vers le nord. Dirigez-vous sous les passerelles jusqu'à ce que vous sortiez de l'autre côté avec l'eau sur votre gauche. Recherchez un bâtiment bas sur le côté gauche; à l'intérieur, vous trouverez Xur.

Trouvez Xur dans un bâtiment étrange sur The Rig, traînant dans le noir, tout seul.

Que vend Xur?

Vous pouvez vous accrocher le renard à deux queues de Xur ce week-end. Ce lance-roquettes exotique est amusant pour le PvE et le PvP. Il lance non pas une, mais deux roquettes à la fois – une qui inflige des dégâts du Vide et une qui fait du Solaire. Les deux ont également des effets différents sur les cibles.

Si les marchandises de Xur ne sont pas convaincantes, vous pouvez toujours lancer les dés sur l'Engram Fated coûteux qu'il apporte avec lui. Cela vous donne un seul exotique parmi le pool limité de ceux que vous n'avez pas encore gagnés, pour le prix de 97 fragments légendaires. S'il vous manque quelque chose dans votre collection et que vous le souhaitez le plus tôt possible, cela peut être une bonne affaire – à partir de la saison de l'aube, tous les engrammes exotiques sont des engrammes destinés. Cela signifie que vous pouvez obtenir la saison des exotiques de l'aube immédiatement, auprès des engrammes fatidiques de Xur, sans avoir à attendre des gouttes aléatoires. Assurez-vous de l'acheter sur le personnage qui manque l'Exotique, et notez que vous ne pouvez en obtenir qu'un par semaine, alors choisissez judicieusement lequel de vos personnages achète. Vous pouvez désormais également obtenir Wavesplitter de l'Engram Fated, qui était auparavant une exclusivité PS4.

Gamme d'articles Xur (20-24 décembre)

Renard à deux queues (lance-roquettes exotique)

Dunemarchers (armure de jambe de Titan exotique)

Contraverse Hold (Gantelets de démoniste exotique)

Assassin's Cowl (casque de chasseur exotique)

Renard à deux queues

Vous obtenez deux roquettes pour le prix d'une avec le renard à deux queues.

L'un des exotiques les plus amusants, en particulier en PvP, est le renard à deux queues, car il se sent vraiment exagéré lorsque vous l'utilisez sur quelqu'un. Le lance-roquettes tire une paire de roquettes en spirale qui suivent, ce qui peut faire beaucoup de dégâts et exploser vraiment bien. Si la chose que vous tirez ne meurt pas immédiatement, vous obtenez des avantages supplémentaires: la fusée Void a supprimé l'ennemi, tandis que la fusée solaire inflige des brûlures qui endommagent au fil du temps.

Dunemarchers (Titan)

Les Dunemarchers de Titan accélèrent votre sprint et amplifient votre attaque en mêlée.

Les Dunemarchers sont un vieil exotique de la première année, mais ils sont encore très utiles. Ils augmentent votre vitesse de sprint et pendant que vous courez, vous accumulez une charge électrique statique. Mêlez un ennemi lorsque la charge est pleine et vous enverrez un arc de foudre enchaînant entre plusieurs ennemis proches.

Statistiques:

Mobilité: 13

Résilience: 7

Récupération: 6

Discipline: 6

Intellect: 6

Force: 12

Total: 50

Contreverse Hold (Warlock)

Le Contraverse Hold est idéal pour les démonistes qui aiment recharger leurs grenades Void, en particulier dans Crucible.

Les démonistes qui aiment lancer des grenades Void recevront un coup de pied de Contraverse Hold. Les gantelets vous donnent des bonus pour vos grenades Accélérant du Chaos, Nourrissez le vide ou Supernova portable, vous rendant plus résistant aux dommages pendant que vous chargez. Vous recevrez également une quantité aléatoire d'énergie de Grenade à chaque fois que vous frappez un ennemi avec une grenade chargée.

Statistiques:

Mobilité: 6

Résilience: 6

Récupération: 12

Discipline: 12

Intellect: 6

Force: 6

Total: 48

Capuche d'assassin (chasseur)

Si vous aimez utiliser les Finisseurs mais ne vous faites pas tirer dessus pendant que vous les regardez, vous voudrez attraper le Capot d'Assassin pour votre Chasseur.

Le plus récent des Exotics Xur a cette semaine est le casque Assassin's Cowl pour chasseurs, qui vient de l'ensemble Shadowkeep. Il incite à utiliser les Finisseurs, vous donnant l'invisibilité et rétablissant une partie de votre santé et de vos boucliers lorsque vous en utilisez un. Vous obtenez également ces bonus lorsque vous tuez un gardien avec une attaque de mêlée dans le creuset.

Statistiques:

Mobilité: 16

Résilience: 6

Récupération: 2

Discipline: 6

Intellect: 2

Force: 16

Total: 48

