Où est Xur aujourd’hui? Destiny 2 Exotics Location, Weapon And Armor (17-21 janvier)

Alors que le calendrier de contenu de Season of Dawn n’avait rien de prévu, cette semaine s’est avérée très chargée et passionnante pour Destiny 2. La communauté s’est unie pour résoudre une nouvelle quête secrète située dans les couloirs du temps. Bien qu’il soit possible de débloquer des connaissances et un emblème de la quête secrète en ce moment, nous ne savons toujours pas où cela mènera finalement – mais beaucoup de spéculations suggèrent que cela pourrait entraîner une nouvelle arme exotique.

En attendant, il existe des Exotiques plus faciles à obtenir, comme la Ruine du diable. Et comme c’est le week-end, Xur est de retour en ville, prêt à vous vendre quelques exotiques de son inventaire en constante évolution. Voici où trouver Xur et tout ce qu’il propose cette semaine.

Emplacement Xur

Xur est situé sur Nessus dans Tombe du gardien Cette fin de semaine. Son arme exotique cette semaine est La colonie lance-grenades. Pour Titans, il vend le Masque du calme casque; Les démonistes peuvent obtenir Bottes de lunafaction armure de jambe; et pour les chasseurs, il y a le Vœu de Shinobu gantelets.

Vous pouvez trouver Xur traîner sur la péniche de Calus. Lorsque vous apparaissez à Watcher’s Grave, prenez votre moineau vers le nord et montez sur la péniche dorée flottante. Xur attend sur le bord gauche.

Inventaire Xur

Si vous n’avez pas déjà The Colony, l’arme exotique de Xur cette semaine mérite votre attention, en particulier en tant qu’arme éprouvée de Crucible grâce à ses robots d’araignées à la recherche. Les bottes de lunafaction sont également une excellente occasion pour les démonistes, surtout lorsqu’ils sont associés à Well of Radiance dans les rencontres de boss.

Si les marchandises de Xur ne sont pas convaincantes, vous pouvez toujours lancer les dés sur l’Engram Fated coûteux qu’il apporte avec lui. Cela vous donne un seul exotique parmi le pool limité de ceux que vous n’avez pas encore gagnés, pour le prix de 97 fragments légendaires. S’il y a quelque chose qui vous manque dans votre collection et que vous le voulez plus tôt que tard, cela peut être une bonne affaire – à partir de la saison de l’aube, tous les engrammes exotiques sont des engrammes destinés, mais vous devrez améliorer votre Season Pass ou attendez une goutte au hasard pour en obtenir. Assurez-vous de l’acheter sur le personnage qui manque l’Exotique et notez que vous ne pouvez en obtenir qu’un par semaine, alors choisissez judicieusement lequel de vos personnages achète. Si vous êtes un joueur PC ou Xbox One profitant de la sauvegarde croisée, vous pouvez désormais également obtenir Wavesplitter de Fated Engram, car il n’est plus exclusif à PS4.

Gamme d’articles Xur (17-21 janvier)

La colonie (lance-grenades exotiques) Masque du silencieux (casque Titan exotique) Bottes de lunafaction (armure de jambe de démoniste exotique) Vœu de Shinobu (gantelets de chasseur exotique)

La colonie

Vous verrez beaucoup The Colony dans les matchs PvP car cela vous garantira généralement une mise à mort si vous pouvez trouver des munitions lourdes. Le lance-grenades ne tire pas seulement des projectiles explosifs – il tire de minuscules robots araignées qui courent à la recherche de cibles. C’est une excellente arme en particulier pour le Creuset, où vous pouvez le tirer à proximité des ennemis et laisser les araignées faire le travail de localisation des personnes à faire exploser.

Masque du silencieux (Titan)

Les Titans n’ont aucune capacité qui peut les guérir en cas d’urgence, mais Mask of the Quiet One peut vous aider. Le casque exotique vous donne de l’énergie lorsque vous subissez des dégâts, et si vous êtes dans un état critique, le fait de tuer vous guérira complètement. Cela le rend idéal en PvE et en PvP, et vous récompense si vous êtes un joueur agressif.

Statistiques:

Mobilité: 6Résilience: 8Récupération: 10Discipline: 6Intellect: 6Force: 12Total: 48

Bottes de lunafaction (démoniste)

Il fut un temps où les Warlocks devaient emporter des bottes de lunafaction dans chaque bataille, associés au Well of Radiance Super. Ce n’est plus vraiment le cas, mais l’Exotic peut toujours être extrêmement utile dans les combats difficiles. Le port des bottes augmente la vitesse de rechargement de vos Rifts et Wells pour tous ceux qui s’y trouvent, et rend les armes à feu de vous et de votre équipe de pompiers plus efficaces sur de plus longues distances lorsque vous êtes dans une Rift Empowering. Si vous essayez de combattre un boss de raid et que tout le monde doit se tenir dans un puits, les bottes Lunafaction peuvent être extrêmement utiles.

Statistiques:

Mobilité: 6Résilience: 13Récupération: 7Discipline: 6Intellect: 6Force: 10Total: 48

Vœu de Shinobu (chasseur)

Les chasseurs obtiennent l’exotique le plus simple dans le sac de Xur cette semaine. Le vœu de Shinobu a une utilisation particulière: il rend vos grenades Skip plus efficaces. Associé à un chargement Armor 2.0 qui favorise les grenades, le vœu de Shinobu peut aider à rendre vos grenades assez mortelles, mais le cas d’utilisation est également assez spécifique.

Statistiques:

Mobilité: 11Résilience: 7Récupération: 6Discipline: 16Intellect: 2Force: 6Total: 48

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: Destiny 2 – Où est Xur? Guide de localisation des fournisseurs exotiques (1/17 – 1/21)

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.