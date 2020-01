Où est Xur aujourd’hui? Lieu exotique, arme et armure de Destiny 2 (17-21 janvier)

La semaine a été chargée dans Destiny 2. Bien qu’il n’y ait rien de prévu pour cette semaine dans le calendrier de contenu de Season of Dawn, la communauté Destiny a travaillé dur pour résoudre une nouvelle quête secrète située dans les étranges couloirs du temps. Bien que vous puissiez débloquer des connaissances et un emblème de la quête en ce moment, nous ne savons toujours pas où cela mènera finalement – mais beaucoup de spéculations suggèrent que cela pourrait entraîner une nouvelle arme exotique.

En attendant, il existe des Exotiques plus faciles à obtenir, comme la Ruine du diable. Et comme c’est le week-end, Xur est de retour en ville, prêt à vous vendre quelques exotiques de son inventaire en constante évolution. Voici où trouver Xur et tout ce qu’il propose cette semaine.

Emplacement Xur

Xur est situé sur Nessus dans Tombe du gardien Cette fin de semaine. Son arme exotique cette semaine est La colonie lance-grenades. Pour Titans, il vend le Masque du calme casque; Les démonistes peuvent obtenir Bottes de lunafaction armure de jambe; et pour les chasseurs, il y a le Vœu de Shinobu gantelets.

