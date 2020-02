Où est Xur aujourd’hui? Lieu exotique, arme et armure de Destiny 2 (31 janvier-4 février)

Destiny 2 était calme cette semaine, la plupart des gens ayant terminé la quête pour gagner Bastion – sauf, bien sûr, pour un bug qui a failli casser le jeu, grâce à un problème introduit avec la mise à jour 2.7.1. Mais tout est résolu maintenant, et vous pouvez vaquer à vos occupations du week-end comme d’habitude: visiter Xur et acheter de nouveaux Exotics. Vous voudrez peut-être attraper de nouveaux exotiques de Xur avant les essais d’Osiris, qui semblent revenir la saison prochaine.

Voici ce que vous devez savoir pour trouver Xur, l’agent des Neuf, cette semaine, et tout ce qu’il a à offrir.

Emplacement Xur

Xur est situé sur Io dans la zone de la cicatrice du géant Cette fin de semaine. Son arme exotique cette semaine est Lion combattant. Les chasseurs peuvent obtenir Pantalon chanceux armure de jambe; Les titans ont une chance Peregrine Grieves armure de jambe; et pour les démonistes, il y a le Protocole Starfire Armure de poitrine.

Dirigez-vous vers la cicatrice de géant sur Io et cherchez Xur traîner dans une grotte sombre – son type de grotte préféré, apparemment.

Inventaire Xur

Cette semaine, Xur a un exotique qui peut prendre un certain temps pour s’y habituer, mais se révèle être une excellente arme à la fois en PvP et en PvE: Fighting Lion. Ce lance-grenades à chargement par brèche est très utile si vous voulez vous attaquer au sommet de la montagne, qui est toujours une très bonne arme Crucible Pinnacle des saisons passées.

Si les marchandises de Xur ne sont pas convaincantes, vous pouvez toujours lancer les dés sur l’Engram Fated coûteux qu’il apporte avec lui. Cela vous donne un seul exotique parmi le pool limité de ceux que vous n’avez pas encore gagnés, pour le prix de 97 fragments légendaires. S’il vous manque quelque chose dans votre collection et que vous le souhaitez le plus tôt possible, cela peut être une bonne affaire – à partir de la saison de l’aube, tous les engrammes exotiques sont des engrammes condamnés, mais vous devrez augmenter votre niveau Season Pass ou attendez une goutte au hasard pour en obtenir. Assurez-vous de l’acheter sur le personnage qui manque l’Exotique et notez que vous ne pouvez en obtenir qu’un par semaine, alors choisissez judicieusement lequel de vos personnages achète. Si vous êtes un joueur PC ou Xbox One profitant de la sauvegarde croisée, vous pouvez désormais également obtenir Wavesplitter de Fated Engram, car il n’est plus exclusif à PS4.

Gamme d’articles Xur (10-14 janvier)

Fighting Lion (lance-grenades exotiques) Lucky Pants (armure de jambe de chasseur exotique) Starfire Protocol (armure de poitrine de démoniste exotique) Peregrine Grieves (armure de jambe de Titan exotique)

Lion combattant

Fighting Lion est un excellent lanceur de grenades exotiques à part entière, et vous aidera également à devenir bon avec les autres.

Si vous n’avez jamais vraiment essayé les plus petits lanceurs de grenade avec chargeur de brèche dans Destiny 2, vous passez à côté. Ces pistolets mettent un certain temps à se recharger, mais entre de bonnes mains, ils peuvent faire d’énormes dégâts. Fighting Lion est un excellent entraînement pour toute la classe d’armes, car il peut faire rebondir des grenades sur les murs et d’autres surfaces, n’explosant que lorsque vous relâchez le bouton de tir. Clouer les ennemis avec des grenades directement fait des dégâts supplémentaires, ce qui rend l’arme idéale pour vous apprendre à gérer l’arc des grenades de lancement. Si vous prévoyez de poursuivre le sommet de la montagne, Fighting Lion est l’arme à utiliser dans cette quête.

Pantalon chanceux (chasseur)

Si vous aimez les canons à main, vous apprécierez les munitions et les bonus supplémentaires que vous obtenez de Lucky Pants.

On dirait que Xur a tout un tas de Lucky Pants qu’il essaie constamment de décharger sur les chasseurs. Non pas qu’ils ne soient pas utiles: ces pantalons sont parfaits si vous aimez les canons à main, car pour chaque coup de précision que vous marquez avec un, vous obtiendrez automatiquement un tour supplémentaire chargé dans votre arme à partir de vos réserves. Vous obtenez également des bonus de manipulation et de précision sur les canons à main lorsque vous les échangez avec d’autres armes.

Statistiques:

Mobilité: 7Résilience: 7Récupération: 10Discipline: 12Intellect: 6Résistance: 6Total: 48

Protocole Starfire (Warlock)

Le protocole Starfire nécessite l’utilisation de Fusion Grenades et Empowering Rifts, mais si vous êtes bon avec les deux, ils peuvent être dévastateurs.

Si vous êtes un démoniste qui aime Empowering Rifts et Fusion Grenades, le protocole Starfire est essentiel à la construction de votre armure. L’armure de poitrine vous donne une seconde charge de Grenade à fusion afin que vous puissiez les lancer plus souvent. Les tirs de grenade vous donnent de l’énergie de la faille et les dégâts renforcés de vos failles vous donnent de l’énergie de la grenade, créant une boucle de rétroaction de destruction.

Statistiques:

Mobilité: 6Résilience: 7Récupération: 12Discipline: 12Intellect: 6Résistance: 6Total: 49

Peregrine Grieves (Titan)

Vous devrez vous envoler pour profiter du bonus de dégâts accordé par Peregrine Grieves.

Peregrine Grieves consiste à amplifier vos charges d’épaule Titan. Plus précisément, si vous pouvez retirer vos charges en l’air, elles infligeront des dégâts supplémentaires. Cela peut ne pas être strictement nécessaire dans les cas PvP, mais si vous avez une puissante construction de mêlée pour PvE, ce bonus peut aller très loin. Les Peregrine Grieves de Xur ont également de meilleurs chiffres de statistiques que la plupart des Exotics qu’il offre d’environ quatre points.

Statistiques:

Mobilité: 13Résilience: 13Récupération: 2Discipline: 6Intellect: 6Résistance: 12Total: 52









