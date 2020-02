Où est Xur? Destiny 2 Exotic Location & Items (7-11 février)

Les gardiens travaillent d’arrache-pied pour gagner de la fractale polarisée pour la Fondation Empyrean dans Destiny 2 cette semaine. Comme toujours, Xur est de retour avec un nouveau lot d’armes et d’armures exotiques pour vous aider à compléter votre collection en constante expansion d’armes et de vêtements cool – à condition que vous puissiez vous les offrir. Faites une pause dans le don de Fractaline pour obtenir ces rouleaux de dieu Perfect Paradox pour rendre visite à l’agent des Neuf. Voici où vous pouvez trouver Xur et tout ce qu’il vend.

Xur est situé à la tour ce week-end, le le Hangar côté. Son arme exotique cette semaine est Talon noir. Les chasseurs peuvent obtenir Radar de Knucklehead casque; Les titans ont une chance Lion Rampant armure de jambe; et pour les démonistes, il y a le Aeon Soul gantelets.

Emplacement Xur

Pour trouver Xur, dirigez-vous vers le côté Hangar de la tour (où se trouvent Saint-14 et Holliday), puis tournez à gauche et passez la zone Dead Orbit. Prenez les escaliers de la passerelle pour atteindre le bord de la tour, où vous trouverez Xur traîner.

Dirigez-vous vers le côté Hangar de la tour pour trouver Xur, qui est situé sur une passerelle près du bord nord.

Inventaire Xur

Bungie a parlé des changements à venir dans les épées dans son blog hebdomadaire, et cette semaine, Xur propose Black Talon, l’une des meilleures lames que vous puissiez trouver dans le jeu. C’est le seul Exur Xur de deuxième année offert cette semaine, et excelle au-delà des autres épées car il est capable de tirer un projectile ainsi que de fendre vos ennemis en deux.

Si les marchandises de Xur ne sont pas convaincantes, vous pouvez toujours lancer les dés sur l’Engram Fated coûteux qu’il apporte avec lui. Cela vous donne un seul exotique parmi le pool limité de ceux que vous n’avez pas encore gagnés, pour le prix de 97 fragments légendaires. S’il vous manque quelque chose dans votre collection et que vous le souhaitez le plus tôt possible, cela peut être une bonne affaire – à partir de la saison de l’aube, tous les engrammes exotiques sont des engrammes condamnés, mais vous devrez augmenter votre niveau Season Pass ou attendez une goutte au hasard pour en obtenir. Assurez-vous de l’acheter sur le personnage qui manque l’Exotique et notez que vous ne pouvez en obtenir qu’un par semaine, alors choisissez judicieusement lequel de vos personnages achète. Si vous êtes un joueur PC ou Xbox One profitant de la sauvegarde croisée, vous pouvez désormais également obtenir Wavesplitter de Fated Engram, car il n’est plus exclusif à PS4.

Gamme d’articles Xur (7-11 février)

Black Talon (épée exotique) Radar Knucklehead (casque de chasseur exotique) Lion Rampant (armure de jambe Titan exotique) Aeon Soul (gantelets de démoniste exotique)

Talon noir

Black Talon se distingue des autres épées car il peut également tirer des projectiles à distance.

Les épées sont déjà assez efficaces dans de nombreux scénarios de Destiny 2; si vous pouvez combler l’écart avec eux en PvP, ils sont dévastateurs, et dans les situations PvE, vous pouvez découper beaucoup de petits ennemis très rapidement avec une bonne lame. Black Talon est meilleur que la plupart, car il peut également tirer un puissant projectile, en plus de vous infliger une tonne de dégâts de mêlée de près. Dans le Crucible en particulier, l’explosion des ailes du corbeau est difficile à prévoir et plus difficile à esquiver pour les joueurs adverses.

Radar Knucklehead (Chasseur)

Le radar de Knucklehead est un excellent exotique PvP si vous aimez en savoir plus que vos adversaires et utiliser ces informations pour les déjouer.

Il s’agit d’un Hunter PvP Exotic éprouvé qui remonte à Destiny 1. Le radar Knucklehead est idéal dans les situations Crucible car il maintient votre radar même lorsque vous visez avec votre arme. Cela rend également votre radar plus précis lorsque vous êtes accroupi. Bien utilisé, le radar Knucklehead est un exotique qui peut vous faire plus de victimes et vous sauver la vie dans le creuset.

Statistiques:

Mobilité: 11Résilience: 3Récupération: 10Discipline: 22Intellect: 2Résistance: 2Total: 50

Lion rampant (Titan)

Utilisez Lion Rampant pour vous maintenir en vol et mobile en tant que Titan.

Pour les Titans qui aiment être plus mobiles, Lion Rampant est un bon choix. L’armure de jambe est une question de maniabilité aérienne, vous offrant un meilleur contrôle lorsque vous êtes en l’air. Cela rend également vos armes plus précises lors du tir de la hanche en vol, ce qui peut être très pratique pour les Titans qui aiment faire beaucoup de vol dans le Creuset.

Statistiques:

Mobilité: 16Résilience: 8Récupération: 2Discipline: 6Intellect: 12Résistance: 6Total: 50

Aeon Soul (démoniste)

Les Aeon Exotics sont utiles pour aider votre équipe, mais vous obtenez le meilleur kilométrage si le reste de votre groupe les utilise également.

Le groupe Aeon d’Exotics fonctionne mieux lorsqu’il est utilisé par toute une équipe de pompiers – ils sont généralement un peu ignorés. Mais si vous et vos amis êtes prêts à les utiliser, ils peuvent être assez efficaces à la fois en PvP et en PvE, vous stimulant ainsi que vos coéquipiers chaque fois que vous effectuez certaines actions. Aeon Soul donne de l’énergie de différents types à vos coéquipiers à proximité chaque fois que vous lancez des grenades, et les gains sont meilleurs lorsque tout le monde porte Aeon Exotics.

Statistiques:

Mobilité: 6Résilience: 8Récupération: 13Discipline: 6Intellect: 6Force: 12Total: 51

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: Destiny 2 – Où est Xur? Guide de localisation des fournisseurs exotiques 2/7 – 2/11

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.