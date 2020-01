Où est Xur? Destiny 2 Exotic Location, Weapon, Armor Rolls (24-28 janvier)

Les vastes couloirs du temps ont été conquis la semaine dernière par la communauté Destiny 2, conduisant à la révélation d’une nouvelle quête d’armes exotiques pour tous les gardiens. Tout le monde peut désormais gagner Bastion, et vous pouvez utiliser notre guide Bastion pour obtenir l’Exotic rapidement. En attendant, Xur est de retour pour le week-end et propose Exotics pour beaucoup moins d’efforts – à condition que vous puissiez payer pour eux.

Comme d’habitude, l’agent des Neuf traîne dans le système solaire pendant le week-end et jusqu’à la réinitialisation hebdomadaire du mardi 28 janvier. Voici où le trouver et ce qu’il porte dans son sac de friandises. Et n’oubliez pas: si vous voulez obtenir les autres récompenses en attente dans les couloirs du temps, vous n’avez que mardi pour le faire, alors consultez notre guide des couloirs du temps pour éviter de passer à côté.

Emplacement Xur

Xur est situé sur Titan sur The Rig Cette fin de semaine. Son arme exotique cette semaine est monte Carlo. Les chasseurs peuvent obtenir Orpheus Rig armure de jambe; Les titans ont une chance Actium War Rig Armure de poitrine; et pour les démonistes, il y a le Verity’s Brow casque.

Dirigez-vous vers Titan pour trouver Xur cette semaine, traîner dans l’ombre à l’intérieur d’un des bâtiments abandonnés de la structure.

Inventaire Xur

Cette semaine, Xur propose un exotique que nous n’avons jamais vu de lui auparavant: Monte Carlo. Le fusil automatique Destiny 1 a été réintroduit dans D2 avec l’extension Shadowkeep, mais jusqu’à présent, la seule façon de l’obtenir était à partir d’un largage d’engramme exotique aléatoire. C’est certainement un pistolet qui vaut la peine d’être accroché, grâce à des avantages qui augmentent sa puissance au fur et à mesure que vous tuez des ennemis.

Si les marchandises de Xur ne sont pas convaincantes, vous pouvez toujours lancer les dés sur l’Engram Fated coûteux qu’il apporte avec lui. Cela vous donne un seul exotique parmi le pool limité de ceux que vous n’avez pas encore gagnés, pour le prix de 97 fragments légendaires. S’il vous manque quelque chose dans votre collection et que vous le souhaitez le plus tôt possible, cela peut être une bonne affaire – à partir de la saison de l’aube, tous les engrammes exotiques sont des engrammes condamnés, mais vous devrez augmenter votre niveau Season Pass ou attendez une goutte au hasard pour en obtenir. Assurez-vous de l’acheter sur le personnage qui manque l’Exotic, et notez que vous ne pouvez en obtenir qu’un par semaine, alors choisissez judicieusement lequel de vos personnages achète. Si vous êtes un joueur PC ou Xbox One profitant de la sauvegarde croisée, vous pouvez désormais également obtenir Wavesplitter de Fated Engram, car il n’est plus exclusif à PS4.

Gamme d’articles Xur (10-14 janvier)

Monte Carlo (fusil automatique exotique) Orpheus Rig (armure de jambe de chasseur exotique) Actium War Rig (armure de poitrine Titan exotique) Verity’s Brow (casque de démoniste exotique)

monte Carlo

Xur a Monte Carlo cette semaine, un exotique qui est sorti avec l’extension Shadowkeep que vous voudrez certainement dans votre collection.

L’arme de Xur cette semaine est un Shadowkeep Exotic, qui devrait déjà le mettre sur votre radar. C’est celui que vous ne pouvez obtenir qu’avec des engrammes exotiques aléatoires, alors profitez-en pour le saisir. Le puissant fusil automatique a un grand chargeur et fait des dégâts accrus à la fois lorsque vous accumulez des attaques à l’arme et que vous gagnez des attaques au corps à corps, tout en réduisant simultanément votre temps de recharge en mêlée et en donnant une chance de restaurer pleinement votre capacité de mêlée. Associez Monte Carlo à une armure spécifique au corps à corps et vous devriez pouvoir frapper et tirer à peu près n’importe quoi.

Orpheus Rig

Orpheus Rig est l’un des chasseurs exotiques les plus utiles en PvE.

Ce pilier Hunter doit être dans votre collection, s’il ne l’est pas déjà. Il vous redonne de l’énergie lorsque vous utilisez les flèches de votre Nightfall Super, augmentant vos gains pour chaque ennemi attaché. Cela le rend idéal dans de nombreuses situations, comme la plupart des combats de boss et des activités PvE difficiles. Orpheus est un vieil exotique, mais si vous ne l’avez pas utilisé, vous devriez vraiment l’être.

Statistiques:

Mobilité: 12Résilience: 6Récupération: 6Discipline: 6Intellect: 12Résistance: 6Total: 48

Actium War Rig

Gardez vos fusils automatiques et vos mitrailleuses pleins de balles avec l’aide d’Actium War Rig.

L’offre Titan de Xur cette semaine fait une très bonne paire avec Monte Carlo. Avec l’Exotic équipé, votre fusil automatique ou votre mitrailleuse équipée sera lentement rechargée de vos réserves, gardant plus de balles dans vos magazines. Ajoutez des mods de mêlée et vous êtes prêt à partir.

Statistiques:

Mobilité: 7Résilience: 11Récupération: 7Discipline: 6Intellect: 6Force: 10Total: 47

Verity’s Brow

Si vous aimez les armes énergétiques et les grenades Warlock, vous allez adorer Verity’s Brow.

Pour Warlocks, Verity’s Brow peut être génial si vous avez une arme à énergie préférée et que vous aimez les grenades à mandrin. Le casque vous donne de l’énergie de grenade pour chaque coup d’énergie que vous marquez – donc si vous utilisez quelque chose qui mord les ennemis, comme The Recluse, vous pouvez recharger vos grenades très rapidement. C’est particulièrement utile pour le PvE.

Statistiques:

Mobilité: 12Résilience: 6Récupération: 8Discipline: 10Intellect: 6Résistance: 6Total: 48

