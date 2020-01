Où est Xur? Destiny 2 Exotics Location and Item Rolls (10-14 janvier)

Vous avez encore quelques jours ce week-end pour terminer les primes dans l’événement The Dawning Holiday de Destiny 2 – ce qui signifie que vous avez encore quelques chances d’utiliser des recettes pour préparer des friandises des Fêtes et gagner des récompenses spéciales de l’événement, comme un moineau exotique . Si vous voulez une récompense un peu plus facile à obtenir, cependant, c’est aussi cette fois-là Xur de la semaine.

Visiter Xur est un excellent moyen d’obtenir de nouveaux exotiques qui peuvent vous aider à progresser dans l’activité de la saison de l’aube, le cadran solaire, car vous pouvez désormais obtenir les derniers exotiques de la saison auprès de l’agent des neuf – à condition que vous puissiez vous les permettre. Voici où trouver Xur et ce qu’il transporte ce week-end.

Emplacement Xur

Xur est situé sur Titan sur The Rig Cette fin de semaine. Son arme exotique cette semaine est Talon noir. Les chasseurs peuvent obtenir Pantalon chanceux armure de jambe; Les titans ont une chance de Guerrier éternel casque; et pour les démonistes, il y a Étapes transversales armure de jambe.

Pour trouver Xur, apparaissez dans la zone de transmission sur The Rig et sautez sur votre moineau. Dirigez-vous vers le nord sous l’échafaudage jusqu’à ce que vous sortiez de l’autre côté et recherchez un petit bâtiment bas sur votre gauche, près du bord de la zone. Vous trouverez Xur qui attend à l’intérieur.

Inventaire Xur

Black Talon est la tête d’affiche du transport de Xur ce week-end, et le seul exotique de la deuxième année dans son sac. Si vous aimez les épées, cependant, vous allez vouloir celle-ci – elle tire un projectile puissant qui la transforme en une arme à distance ainsi qu’une lame formidable. Aucun des autres n’est nécessairement indispensable, mais avec le nouveau système Armor 2.0, ils ont chacun le potentiel pour vous aider à créer des constructions de personnages intéressantes.

Si les marchandises de Xur ne sont pas convaincantes, vous pouvez toujours lancer les dés sur l’Engram Fated coûteux qu’il apporte avec lui. Cela vous donne un seul exotique parmi le pool limité de ceux que vous n’avez pas encore gagnés, pour le prix de 97 fragments légendaires. S’il vous manque quelque chose dans votre collection et que vous le souhaitez le plus tôt possible, cela peut être une bonne affaire – à partir de la saison de l’aube, tous les engrammes exotiques sont des engrammes destinés, mais vous devrez améliorer votre Season Pass ou attendez une goutte au hasard pour en obtenir. Assurez-vous de l’acheter sur le personnage qui manque l’Exotique, et notez que vous ne pouvez en obtenir qu’un par semaine, alors choisissez judicieusement lequel de vos personnages achète. Si vous êtes un joueur PC ou Xbox One profitant de la sauvegarde croisée, vous pouvez désormais également obtenir Wavesplitter de Fated Engram, car il n’est plus exclusif à PS4.

Gamme d’articles Xur (10-14 janvier)

Talon noir (épée exotique) Pantalon porte-bonheur (armure de jambe de chasseur exotique) Guerrier éternel (casque Titan exotique) Étapes transversales (armure de jambe de démoniste exotique)

Talon noir

L’extension Forsaken incluait un tas d’exotiques cool, et Black Talon est quelque chose d’un coup dormant parmi eux. C’est une épée sans les limites d’une épée: lorsque vous appuyez deux fois sur le bouton d’attaque lourd, il tire un projectile combo croisé qui est formidable en PvE et en PvP. Si vous avez hâte d’utiliser davantage une épée mais que vous n’aimez pas les limites du combat rapproché, Black Talon est fait pour vous.

Pantalon chanceux (chasseur)

L’offre de Xur pour les chasseurs cette semaine vise à rendre vos canons à main plus utiles. L’armure prépare vos canons à main plus rapidement et tire plus précisément lorsque vous les échangez, et les coups de précision d’atterrissage avec d’autres armes rechargent votre canon à main rangé. L’astuce consiste à associer cet exotique et un canon à main avec un autre pistolet fidèle comme une arme de poing et à changer constamment. Essayez Durm et Strang, ou peut-être associez votre canon à main préféré avec le nouveau Devil’s Ruin Exotic.

Statistiques:

Mobilité: 7Résilience: 7Récupération: 10Discipline: 12Intellect: 6Résistance: 6Total: 48

Guerrier éternel (Titan)

Si vous êtes un Titan qui utilise Fists of Havoc, en particulier dans le creuset, Eternal Warrior peut être un exotique très utile. Il vous accorde un écran supérieur lorsque vous activez votre Super, ce qui peut vous permettre de combler l’écart sur un groupe d’ennemis ou de vous sauver en cas d’urgence.

Statistiques:

Mobilité: 6Résilience: 12Récupération: 6Discipline: 6Intellect: 12Résistance: 6Total: 48

Étapes transversales (démoniste)

Pour les démonistes qui veulent être plus rapides, envisagez les étapes transversales. L’armure de jambe augmente votre vitesse de sprint, ce qui peut être pratique dans à peu près n’importe quel mode. Vous obtenez le bonus supplémentaire de sprint en rechargeant votre arme équipée après un court laps de temps, ce qui peut vous ramener au combat plus rapidement après une urgence et vous donner un avantage dans les batailles dans le Creuset.

Statistiques:

Mobilité: 17Résilience: 2Récupération: 7Discipline: 6Intellect: 10Résistance: 6Total: 48

