Où obtenir le charme brillant dans l’épée et le bouclier Pokémon

L’un des plus grands moments de fierté et de bonheur pour tout joueur de Pokémon est de tomber sur un Pokémon brillant. Ces créatures de couleurs alternées vous donnent de sérieux droits de vantardise, et elles ont l’air super cool pour démarrer. Le truc c’est que les shinies sont super rares. Cependant, il existe plusieurs façons différentes d’augmenter considérablement vos chances d’obtenir un brillant, notamment en obtenant le charme brillant. Voici ce que vous devez faire pour l’obtenir.

Comment obtenir le charme brillant

Il y a quelques étapes que vous devrez suivre pour obtenir le charme brillant. Les voici.

Terminez le Pokédex

Le charme brillant est une récompense qui vous est donnée après avoir terminé le Pokédex de la région de Galar. Cela signifie que vous devrez avoir attrapé et enregistré les 400 Pokémon des jeux Sword and Shield. C’est un exploit difficile car certains Pokémon sont exclusifs à Sword, et d’autres sont exclusifs à Shield.

Vous devrez échanger des Pokémon avec des joueurs qui possèdent la version opposée si vous espérez tous les attraper. Si un Pokémon est disponible dans votre jeu mais que vous avez du mal à le trouver, vérifiez l’entrée Pokédex spécifique pour ce Pokémon, puis affichez son habitat. Vous pourrez voir l’emplacement et les conditions météorologiques dans lesquelles le Pokémon apparaît. Notez simplement que certains Pokémon doivent vous être donnés par un PNJ et ne se reproduisent nulle part dans Galar.

Parlez à l’homme à l’hôtel Circhester

Une fois que vous avez terminé le Pokédex, rendez-vous à Circhester. Tournez à droite immédiatement en entrant dans la ville, et vous verrez un bâtiment avec plusieurs drapeaux suspendus. Voici l’hôtel Ionia. Entrez dans le bâtiment et prenez l’ascenseur jusqu’à un étage.

Dirigez-vous maintenant vers la pièce à l’extrême gauche du bâtiment. À l’intérieur, vous trouverez quelques personnes différentes. Dirigez-vous vers l’arrière et parlez à l’homme habillé comme un médecin fatigué. Vous le reconnaîtrez peut-être comme l’homme qui vous a donné le charme de capture plus tôt dans le jeu. Après avoir vérifié que vous avez terminé le Pokédex, il vous remettra le charme brillant.

Une fois cela fait, vos chances de voir un brillant monter de 1/4096 à 1 / 1365.33. Cela augmente un peu les chances!

Attrapez tous les shinies!

Maintenant que vous savez comment obtenir le charme brillant, il est temps de terminer votre Pokédex. N’oubliez pas de vous rendre à l’hôtel de Circhester une fois que vous les aurez tous pris. J’essaie personnellement de trouver un Wooloo brillant. Il a une toison noire au lieu d’une toison blanche, et c’est adorable! Bonne chance avec votre brillante chasse, et faites-nous savoir si vous en attrapez!