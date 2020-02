Où regarder chaque film X-Men en ligne

De nouveaux mutants sortiront enfin en salles en avril. Ce sera une nouvelle tournure de la franchise X-Men, très différente de tout ce que les fans ont vu auparavant. Ce n’est pas un jugement, c’est juste un fait. Vous vous demandez s’il y aura des liens avec l’ancienne franchise des sorties les plus récentes?

C’est peut-être le bon moment pour revoir les dix films précédents (certains plus amusants que d’autres). La franchise X-Men fait partie de la culture pop depuis vingt ans, le premier film de Brian Singer en première en 2000. C’est beaucoup à rattraper si vous ne l’avez pas vu, mais un joli catalogue à honorer si vous l’êtes déjà un fan.

10 X-Men (2000)

En 2000, X-Men est sorti (suivi du premier film de Toby Maguire Spider-Man deux ans plus tard), ce qui a essentiellement déclenché l’engouement pour le film de super-héros moderne. Le film comptait un casting étoilé comprenant Patrick Stewart comme professeur X, James Marsden comme Cyclope, Halle Berry comme Storm, Ian McKellen comme Magneto et Hugh Jackman comme Wolverine. Le film nous a présenté (et Logan / Wolverine) à l’école pour les surdoués de Xavier et au combat perpétuel des X-Men pour la tolérance et l’égalité dans un monde instable.

Disponible sur: Amazon, DirectTV, GooglePlay, Vudu, iTunes

9 X2 (2003)

X2 a présenté un nouveau méchant, Striker, joué par Brian Cox, qui cherchait à exterminer tous les mutants de la planète en capturant et en utilisant le professeur X lui-même. Le film a également examiné de plus près la trame de fond de Wolverine, dont il ne se souvenait pas en grande partie du premier film. Striker connaît toute l’histoire et Wolverine doit décider de ce que cela vaut pour lui. Avec un examen encore meilleur que son prédécesseur X2: X-Men United a gagné plus de 400 millions de dollars au box-office.

Disponible sur: Amazon, DirectTV, GooglePlay, Vudu, iTunes

8 X-Men: The Last Stand (2006)

Malgré la course spectaculaire de ses deux prédécesseurs X-Men: The Last Stand est tombé sur le nouveau directeur Brett Ratner. Un remède aurait été trouvé pour le gène mutant et toutes les personnes impliquées doivent trouver leur propre sens dans cette possibilité.

Le film a également présenté le Dark Phoenix et toute la puissance qui l’accompagne. Bien que le Dark Phoenix ait été l’un des scénarios les plus populaires de l’histoire des bandes dessinées X-Men, il n’était pas simple à traduire à l’écran et, malheureusement, était loin de son potentiel, ce qui explique peut-être pourquoi une nouvelle tentative de scénario a été faite. treize ans plus tard.

Disponible sur: Amazon, DirectTV, GooglePlay, Vudu, iTunes

7 origines X-Men: Wolverine (2009)

Wolverine de Hugh Jackman était sans aucun doute le personnage hors concours de la franchise d’origine. Malgré sa rencontre avec Striker dans X2: X-Men United, il restait encore beaucoup de questions pour Wolverine et le public. Le premier film autonome de Wolverine a essayé de couvrir beaucoup de temps, de la naissance des pouvoirs de Wolverine à sa participation au programme Weapon X. Liev Schreiber a rejoint le casting en tant que demi-frère de Wolverine, Sabretooth. Le public apprend comment et pourquoi Wolverine / Logan a perdu la mémoire, bien que le film n’ait pas été aussi bien examiné que les deux premiers de la série X-Men.

Disponible sur: Amazon, DirectTV, GooglePlay, Vudu, iTunes, Hulu

6 X-Men: First Class (2011)

X-Men First Class a cherché à explorer le passé et les origines du reste des X-Men, pas seulement Wolverine. En particulier, le film s’est concentré sur le professeur X (James McAvoy) et Magneto (Michael Fassbender).

De l’expérience de Magneto dans la Seconde Guerre mondiale à la première tentative du couple d’unir une équipe de mutants en tant que X-Men. L’équipe finit par avoir à jouer un rôle non négligeable dans la crise des missiles cubains, et les fans découvrent comment les “vieux amis” ont d’abord une grosse chute qui les hantera et l’équipe pour toujours.

Disponible sur: Amazon, DirectTV, GooglePlay, Vudu, Microsoft Store, iTunes

5 Le carcajou (2013)

La longue vie de Logan revient une fois de plus le hanter alors que sa deuxième aventure autonome le ramène au Japon, un pays qu’il n’a pas visité depuis qu’il était soldat pendant la Seconde Guerre mondiale. Comme dans X-Men: The Last Stand Logan se voit offrir un remède en quelque sorte pour sa longue vie, et donc sa souffrance. Il se passe beaucoup de choses avant qu’il puisse décider s’il veut ou non le prendre, et s’il a vraiment le choix.

Disponible sur: Amazon, DirectTV, GooglePlay, Vudu, iTunes

4 X-Men: Days of Future Past (2014)

L’un des films X-Men les plus appréciés, et certainement le plus populaire de la deuxième trilogie, X-Men: Days of Future Past mis en place pour combiner, au moins de manière modeste, les chronologies de la trilogie originale du film X-Men et la nouvelle trilogie First Class. L’histoire trouve les X-Men “originaux”, y compris le professeur X, Magneto et Storm, combattant l’apocalypse à l’avenir et ayant besoin d’envoyer Wolverine (avec l’aide de Kitty Pryde) dans le passé pour rendre leur combat possible. La combinaison des deux lancers est brillante, et Wolverine joue beaucoup de ses interactions pour rire. Le film met également en vedette Peter Dinklage en tant qu’antagoniste du Dr Trask.

Disponible sur: Amazon, DirectTV, GooglePlay, Vudu, iTunes

3 X-Men: Apocalypse (2016)

X-Men: Apocalypse n’a pas pu capitaliser sur le succès de son prédécesseur. Avec un complot compliqué et l’utilisation malheureuse de prothèses sur Oscar Isaac, le film a raté la cible en envoyant les nouveaux élèves de Xavier en 1983. Alors que les rappels des années 1980 ajoutent une excellente humeur au mélange, en regardant l’Apocalypse surpuissante et ses quatre les cavaliers tentent de détruire le monde dans un CGI douteux enlève beaucoup d’éléments de caractère qui ont fait un tel succès de Days of Future Past. Le professeur X, comme dans X2, a une fois de plus besoin d’être secouru, mais ce n’est pas aussi divertissant la deuxième fois.

Disponible sur: Amazon, DirectTV, GooglePlay, Vudu, iTunes

2 Logan (2017)

Le dernier et, certainement, le meilleur des films autonomes Wolverine trouve Logan comme un vieil homme soignant un professeur X vieillissant et malade. Les deux se cachent en raison de l’avenir dystopique qui s’est finalement passé pour les mutants. Cela fait un quart de siècle que de nouveaux mutants sont nés sur terre. Lorsque Laura, une jeune fille, qui se trouve être également une mutante, arrive à sa porte, c’est à Logan de la protéger et d’essayer de trouver un endroit sur la planète où elle sera en sécurité. Le film a été nominé pour le meilleur scénario adapté aux Academy Awards.

Disponible sur: Amazon, GooglePlay, Vudu, iTunes

1 Phénix sombre (2019)

Dark Phoenix ne pouvait pas compenser l’échec qui était soit Apocalypse ou Last Stand. Apparemment, la saga Dark Phoenix est pratiquement impossible à faire fonctionner sur grand écran. Alors que le film met fin à la franchise sur une note basse, il y a de l’espoir alors que 20th Century Fox et Marvel avancent dans cette ère actuelle de la production de films de super-héros.

Disponible sur: Amazon, DirectTV, GooglePlay, Vudu

