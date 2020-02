Où regarder des films de Studio Ghibli de n’importe où: diffusez sur Netflix et au-delà

Vous vous demandez où regarder l’étrange et merveilleux catalogue de Studio Ghibli? Après des années dans le désert, HBO Max et Netflix ont récemment conclu des accords leur permettant de diffuser l’intégralité de la société. Cette collection de tubes à succès record acclamés par la critique de la centrale d’animation japonaise n’était pas disponible pour le streaming ou le téléchargement numérique… jusqu’à maintenant!

Netflix aura des droits de diffusion exclusifs pour tous les territoires sauf le Canada, le Japon et les États-Unis. Pendant ce temps, lorsque le nouveau service sera mis en ligne en mai, HBO Max sera le siège du contenu Studio Ghibli pour le marché nord-américain. Avec ces services offrant un accès facile à 20 longs métrages, des tarifs moins connus comme Pom Poko et un téléfilm appelé Ocean Waves, il devrait leur conférer un avantage concurrentiel sur les plateformes rivales Disney Plus et Apple TV.

Cofondé en 1985 par Hayao Miyazaki et Isao Takahata, le Studio Ghibli a laissé une impression indélébile sur le paysage cinématographique. Leurs films hautement imaginatifs, moralement complexes et humanistes ont séduit le public et les critiques du monde entier. La princesse Mononoke a remporté le prix du meilleur film du Japon en 1997 et a été le premier film d’animation à le faire. Quatre ans plus tard, Spirited Away a reçu le meilleur long métrage d’animation aux Oscars tout en frappant Titanic de la première place du film le plus rentable du Japon.

Alors, êtes-vous prêt à vous envoler avec le pilote porcin Porco Rosso ou à rejoindre Totoro et ses amis des forêts? Ensuite, nous vous indiquerons où regarder le contenu du Studio Ghibli en fonction de votre emplacement, et vous laisserons profiter de certains des meilleurs films d’anime que le cinéma puisse offrir.

Où regarder des films du Studio Ghibli en ligne aux États-Unis

Le public américain aura besoin d’un peu de patience, car, alors que HBO Max a les droits de streaming du studio dans le sac, la nouvelle plate-forme ne devrait pas être lancée avant mai 2020. Cependant, quand vous le ferez, vous pourrez vous enorgueillir tout cet or Studio Ghibli pour 14,99 $ par mois.

Alternativement, les films d’animation du studio sont disponibles à l’achat sous forme numérique depuis décembre 2019, sur les principales plateformes comme Amazon Prime Video et Apple TV. Cela inclut malheureusement Grave of the Fireflies, qui n’est pas disponible pour la diffusion sur HBO Max en raison de problèmes de droits.

Où regarder des films du Studio Ghibli dans le reste du monde

Si vous habitez à l’extérieur du Canada, du Japon et des États-Unis, Netflix vous couvre. Il est actuellement stupéfiant de publier les 21 fonctionnalités de Ghibli, en ajoutant sept de plus chaque mois. Le service de livraison de Kiki et six autres sont prêts à être diffusés maintenant. Vous devrez attendre jusqu’en mars pour voir Nausicaä de la vallée du vent – le film responsable de la création du Studio Ghibli – et à partir d’avril, vous pourrez monter à bord du château en mouvement de Howl.

Selon votre emplacement, les frais d’abonnement mensuel de base pour Netflix sont: 5,99 £ (UK); 7,99 € (Europe); R99 (Afrique); AED29 (Émirats arabes unis); 9,99 $ (Australie); 11,99 $ (Nouvelle-Zélande).

Comme mentionné ci-dessus, aucune plate-forme n’a actuellement les droits de diffuser Grave of the Fireflies. Cependant, vous pouvez acheter une copie numérique du film sur Amazon Prime Video.

Où regarder des films du Studio Ghibli de l’extérieur de votre pays

Si vous vous trouvez loin de chez vous – en congé sabbatique à l’étranger ou temporairement déplacé pour travailler ou en vacances, peut-être – vous n’avez pas à sauter vos visites audiovisuelles dans le monde merveilleux de Ghibli.

L’utilisation d’un VPN vous permettra de regarder ces chefs-d’œuvre d’anime, où que vous soyez. Ce logiciel de base modifie votre adresse IP, vous donnant accès au contenu régional que vous regardiez habituellement sur votre couvre-lit Totoro à la maison.

Il existe des centaines de VPN que vous pouvez sélectionner. Celui que nous avons trouvé le plus fiable est ExpressVPN. C’est rapide, sûr et facile à utiliser. Il est compatible avec de nombreux appareils, notamment Apple TV, PlayStation, Amazon Fire TV Stick, la Xbox, les logiciels iOS et Android.

Ce qui rend ce simple kit encore meilleur est la garantie de remboursement flexible de 30 jours d’Express VPN. Cependant, si vous vous abonnez à un plan annuel, vous bénéficierez d’une remise de 49% et de 3 mois supplémentaires GRATUITS, ce qui est une bonne affaire pour une technologie inestimable. Une fois téléchargé, recherchez l’emplacement de votre pays d’origine, puis sélectionnez se connecter. Vous serez alors libre de regarder la sortie idiosyncrasique de Studio Ghibli au contenu de votre cœur.

Ci-dessous – avec une excitation haletante – sont les dates auxquelles chaque fonctionnalité de Studio Ghibli devient disponible sur Netflix:

Arrietty (1er mars 2020) Castle in the Sky (1er février 2020) From Up On Poppy Hill (1er avril 2020) Howl’s Moving Castle (1er avril 2020) Kiki’s Delivery Service (1er février 2020) My Neighbour Totoro (1er février 2020) My Voisins les Yamadas (1er mars 2020) Nausicaä de la vallée du vent (1er mars 2020) Ocean Waves (1er février 2020) Uniquement hier (1er février 2020) Pom Poko (1er avril 2020) Ponyo – (1er avril 2020) Porco Rosso (1er février 2020) Princess Mononoke (1er mars 2020) Spirited Away (1er mars 2020) Tales from Earthsea (1er février 2020) The Cat Returns (1er mars 2020) The Tale of Princess Kaguya (1er mars 2020) The Wind Rises (April 1er 2020) Quand Marnie était là (1er avril 2020) Murmure du cœur (1er avril 2020)

