Où regarder une série ou un film: Netflix, HBO ou Prime

Au début, c’était facile. Si tu voulais regarder un film ou une série, les options se sont avérées les voir dans Netflix, sur votre plate-forme de télévision payante (catalogue propre ou chaînes de paiement telles que Fox, TNT ou TCM) ou sur un magasin de vidéos, physique ou en ligne.

Mais le plateformes de streaming ils se sont multipliés et, aujourd’hui, vous pouvez regarder des séries et des films dans une longue liste qui comprend Netflix, HBO et Prime Video mais aussi d’autres comme Sky, Rakuten ou Filmin et le plus récent Apple TV + et Disney +. Sans compter les catalogues de Movistar + ou Vodafone en Espagne, le contenu original de YouTube ou le magasin de vidéos de Google ou Apple. Et je suis sûr que j’en laisse quelques-uns.

En bref, il n’est pas facile de gérer autant de services de streaming. L’offre de contenu est telle qu’il est facile de se saturer, mais l’un des problèmes que vous rencontrerez est de ne pas savoir sur quelle plateforme vous pouvez voir un contenu spécifique. Je ne parle pas du contenu original. Tout le monde le sait The Witcher c’est de Netflix, Westworld de HBO ou Le Mandalorien de Disney +. Mais qu’en est-il des autres titres? Des séries comme The Walking Dead, The Expanse ou Breaking Bad ne sont typiques d’aucune plateforme. Il en va de même pour des films tels que The Avengers, Matrix ou Harry Potter, pour n’en nommer que trois des plus réussis.

Trouver une aiguille dans une botte de foin

Trouver un titre spécifique sur toutes vos plateformes de streaming embauchées implique les chercher un par un, ce qui est une nuisance. Il existe des routes intermédiaires, comme la recherche dans Apple TV ou Android TV, mais il ne montre pas toujours tous les résultats. En Espagne, le décodeur de Vodafone Il vous permet de rechercher du contenu à partir de votre propre catalogue et également de HBO et Netflix. Et dans le cas de Movistar, votre décodeur le plus récent recherche également votre propre catalogue et le contenu de Netflix.

Une autre possibilité est de consulter IMDb, bien que l’information soit celle des États-Unis, les catalogues ne coïncident donc pas toujours. IMDd lui-même est utile pour savoir si un titre appartient à une plateforme ou s’il est disponible en Prime Video, puisque les deux plates-formes proviennent de Amazon. En espagnol, FilmAffinity Cela vous aidera à savoir si le contenu est disponible sur Netflix, HBO ou Movistar, bien que le contenu qui n’est pas original ne soit pas toujours à jour.

La meilleure solution est d’utiliser un moteur de recherche spécialisé. Le problème? La plupart sont limités à son utilisation pour les plateformes aux États-Unis. Il existe de nombreux exemples, tels que Reelgood, qui intègre HBO, Netflix, Prime Video et d’autres plateformes telles que Starz, Hulu ou Disney +. Si vous vivez aux États-Unis ou consommez du contenu de cette région, ce moteur de recherche sera très pratique.

Mais si vous vivez en Espagne, au Mexique, en Argentine ou au Brésil, parmi de nombreux autres pays, le meilleur moteur de recherche pour savoir si vos séries et films sont en streaming est sans aucun doute Justwatch.

Le moteur de recherche de catalogue

Déjà en 2017, j’ai parlé de ce service gratuit pratique, créé en Allemagne et utilisé pour les utilisateurs de pays du monde entier en adaptant les recherches à votre région et aux plates-formes contractuelles. Et pendant ces années, Justwatch Il s’est développé et s’est amélioré. Il a même absorbé un moteur de recherche similaire, GoWatchIt et a incorporé de nouvelles plateformes, telles que Sky ou la plus récente Apple TV +.

À l’heure actuelle, en plus d’accéder via le Web, vous pouvez utiliser leurs applications pour iPhone et Android, également gratuites.

La liste des plateformes de streaming que vous pouvez consulter avec une seule recherche est énorme. Aux grands, comme Netflix, HBO ou Prime Video, nous devons inclure des plateformes de contenu payant telles que l’espagnol Movistar + ou Vodafone. Ils sont également représentés Apple TV +, Filmin, Sky, Rakuten et YouTube, les clips vidéo de Google et Apple, et au mois de mars, il est très probable qu’il soit ajouté Disney + en Espagne et dans d’autres pays européens, quelque chose qui se produit déjà si vous choisissez les États-Unis comme pays de référence. De plus, aux États-Unis, il comprend également Hulu, HBO Now, IMDb TV, Roku, Starz, Showtime, HBO Go et une liste interminable.

En bref, si vous avez embauché plusieurs plateformes de streaming ou envisagez d’en embaucher une, avec Justwatch Vous saurez sur quelle plateforme regarder votre film ou série préféré. De plus, il est possible de filtrer les recherches par séries et films, différencier les saisons de la même série, qui sont parfois distribués sur différentes plateformes, organisez votre contenu pour le voir dans la liste Liste de surveillance, trouvez le meilleur prix si vous le souhaitez louer des films en SD ou HD, etc.

