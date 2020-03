Où sont les fonctions d’iTunes dans macOS Catalina?

Dans macOS Catalina, iTunes a disparu une fois pour toutes. De nos jours, la musique, les vidéos et les podcasts ont également de nouvelles applications. Désormais, le Finder gère la synchronisation et les sauvegardes de l’appareil. Pour cette raison, il est nécessaire que vous sachiez où vous pouvez trouver les fonctions d’iTunes sur votre ordinateur.

iTunes n’a pas complètement disparu. Apple continue d’offrir cette application classique pour votre ordinateur Windows et la musique se trouve dans cette application. Si vous n’avez pas installé iTunes, dans cet article, nous vous expliquerons comment l’installer sur macOS Catalina.

La musique peut maintenant être trouvée dans votre application Musique avec les fonctionnalités iTunes

macOS Catalina comprend désormais une application récente appelée Music, qui utilise une icône d’application très similaire à celle utilisée par iTunes. Dans cette nouvelle application, vous pouvez jouer à Apple Music et accéder à la musique que vous avez déjà achetée. De plus, vous pouvez gérer votre bibliothèque musicale locale et faire de nouveaux achats dans l’iTunes Store.

De la même manière, vous pouvez trouver la bibliothèque de clips vidéo d’Apple. Cette application fonctionne de manière très similaire à iTunes bien qu’elle soit beaucoup plus petite. Puisqu’il se concentre uniquement sur la musique. Si vous avez un abonnement Apple Music, il est automatiquement rempli avec votre bibliothèque iCloud.

Évidemment, pour cela, vous devez vous connecter avec votre identifiant Apple dans les Préférences Système, puis entrez votre identifiant Apple. Par défaut, cette application n’affiche pas les étoiles dans l’iTunes Store.

Vous pouvez activer les fonctions iTunes pour ajuster les préférences

Pour ce faire, vous pouvez réactiver ces fonctions en cliquant simplement sur Musique, puis sur Préférences, puis activez “iTunes Store” et “Star Rating” dans l’onglet Général. Ces préférences s’avèrent très similaires à celles que vous trouveriez dans iTunes, ainsi que la possibilité de spécifier des dossiers multimédias locaux dans l’onglet Fichiers seront également inclus.

En cliquant simplement sur l’icône de devis dans le coin supérieur droit de l’écran, vous pouvez voir les lettres où elles sont disponibles. Vous pouvez également cliquer sur l’icône dans la liste à côté pour voir quelles chansons sont en cours de lecture. Vous pouvez accéder à l’ancien mini-lecteur iTunes en cliquant sur la pochette de l’album dans la zone Lecture en cours.

Dans le cas où un autre utilisateur partage votre bibliothèque localement, vous verrez une petite liste déroulante à côté de “Bibliothèque” dans la barre latérale. Vous devez cliquer dessus pour afficher toute autre bibliothèque à laquelle vous pouvez vous connecter.

Comment partager de la musique sur macOS Catalina avec les fonctions iTunes?

L’une des choses qu’iTunes a réussi à faire le mieux était de partager la bibliothèque d’une manière très simple avec d’autres personnes sur le réseau en cochant simplement une case. Heureusement, vous pouvez toujours le faire, seulement vous devez l’activer à partir des préférences de partage de votre Mac.

Pour lequel vous devez vous rendre dans les Préférences Système,

puis Partager. Vous devez cliquer sur Partager le média et donner un nom à

votre bibliothèque, puis cochez l’option «Partager les médias avec

invités ».

Vous devez cliquer sur “Options” pour pouvoir définir un mot de passe optionnel. Vous pouvez également spécifier si vous souhaitez partager les listes de lecture spécifiques ou l’intégralité de votre bibliothèque musicale.

Là, vous pouvez activer le partage à domicile, ce qui vous permet de partager facilement votre bibliothèque sur d’autres appareils sur lesquels vous vous êtes connecté avec le même identifiant Apple. Pour ce faire, vous pouvez activer le partage multimédia dans macOS Catalina.

Autres applications qui partagent des données XML iTunes

À de nombreuses reprises, les DJ, ainsi que d’autres professionnels des médias, préfèrent utiliser iTunes en raison de la manière simple d’organiser la musique.

De même, de nombreuses autres applications ont été conçues en pensant à la bibliothèque iTunes. Ce qui leur permet d’utiliser leur bibliothèque musicale dans différentes applications.

La suppression d’iTunes pour favoriser la musique a causé d’énormes problèmes à beaucoup. Les données XML peuvent être échangées car elles sont compatibles avec Music. Cependant, de nombreuses autres applications ne sont pas encore mises à jour pour pouvoir effectuer efficacement le changement.

Ce que Apple recommande, c’est que toute personne utilisant des applications comme Traktor et Serato qui à son tour puisse utiliser les données XML iTunes, attende que les développeurs aient correctement patché les applications.

Actuellement, vous ne pouvez pas encore utiliser les données XML de musique dans d’autres applications, mais vous devrez exporter manuellement chaque liste de lecture à l’aide des options de Fichier. Pour ensuite accéder à la bibliothèque en vous rappelant de changer le format en XML. Les modifications apportées ne seront pas synchronisées avec votre bibliothèque musicale, il ne s’agit donc que d’une solution temporaire.

La synchronisation des appareils et fonctions iTunes est désormais gérée par le Finder

Pour gérer les appareils iPhone, iPad et iPod, vous pouvez désormais compter sur Finder. Cela peut inclure la synchronisation des médias, la mise à jour manuelle d’iOS, la restauration des paramètres d’usine. Ainsi que la création de sauvegardes. Il s’agissait simplement de déplacer les pilotes iTunes vers Finder.

Pour gérer votre appareil iOS sur macOS Catalina, vous devez connecter votre iPhone ou iPad à votre Mac via un câble Lightning. Déverrouillez votre appareil et appuyez sur “Trust”, puis entrez votre mot de passe lorsque demandé.

Vous devez ouvrir une fenêtre du Finder et faire défiler la barre latérale jusqu’à ce que vous voyiez, par exemple, le nom que vous avez placé sur votre iPhone. Vous devez cliquer sur l’iPhone, cliquer sur “Faire confiance” puis attendre.

Vous devriez maintenant pouvoir voir votre iPhone apparaître dans la fenêtre du Finder. Ainsi qu’une série d’onglets pour vous permettre de gérer les paramètres de l’appareil et du support. Vous devez être situé dans l’onglet Général, à partir de là, vous pouvez cocher «Afficher cet iPhone lorsqu’il est connecté au WiFi» afin de pouvoir activer la synchronisation sans fil.

Vous pouvez gérer les copies de certaines fonctions iTunes

Ces contrôles sont identiques à ceux que vous pouvez trouver sur iTunes avant qu’ils ne soient supprimés du système. Vous pouvez choisir de sauvegarder manuellement votre iPhone sur votre ordinateur, surtout si vous passez d’un ancien iPhone à un plus récent.

Si vous souhaitez gérer les sauvegardes de votre appareil iOS manuellement, vous pouvez toujours les trouver dans le chemin suivant: ~ / Library / Application Support / MobileSync /.

Vous devez cliquer sur chacun des onglets pour gérer votre musique, vos films, vos émissions de télévision et tout autre contenu que vous souhaitez synchroniser avec votre appareil iOS. L’onglet Fichiers vous permet de télécharger et de télécharger des fichiers dans des répertoires d’autres applications, ce qui était connu sous le nom de «Partage de fichiers iTunes». Vous pouvez faire glisser et déposer pour copier des fichiers vers et depuis votre appareil intelligent.

Il est important de noter qu’Apple continue de maintenir une compatibilité descendante avec iOS afin que vous puissiez synchroniser les appareils avant iOS 13 en utilisant Catalina et Finder. Cependant, si vous avez mis à jour votre version vers iOS 13, vous devez utiliser macOS Catalina pour synchroniser et gérer votre appareil.

Vous pouvez écouter vos podcasts préférés dans la nouvelle application de podcast

Vous pouvez maintenant trouver une application appelée Podcasts pour gérer vos podcasts. Elle est très similaire à l’application Musique, sauf qu’au lieu de cela, vous pouvez trouver vos podcasts préférés. De plus, vous pourrez voir tous les podcasts que vous souhaitez synchroniser avec votre iPhone.

Vous pouvez utiliser l’application Podcasts pour rechercher la bibliothèque de podcasts Apple, de la même manière que vous pouvez vous abonner à de nouveaux programmes et voir les plus populaires en cliquant simplement sur Top Charts.

Vous devriez aller à Podcasts, puis aux préférences et configurer des options telles que la fréquence à laquelle l’application recherche un nouveau contenu. De plus, vous pouvez configurer quand télécharger de nouveaux épisodes et également désactiver la suppression automatique des épisodes lus.

Pour le contenu vidéo et pour certaines fonctions d’iTunes, il y a l’application Apple TV

Une autre nouvelle application est la télévision, bien que son nom soit très courant, elle propose une grande variété de contenus auxquels vous pouvez accéder en l’achetant, en la louant ou en vous y abonnant. Ainsi que ce que vous avez déjà acheté sur iTunes, de nouveaux films à louer et la possibilité du service d’abonnement Apple TV +.

Vous devez cliquer sur l’onglet Bibliothèque pour accéder rapidement aux vidéos que vous avez déjà. Les autres onglets sont uniquement destinés à la navigation, à la location et à l’achat de contenu, simplement en cliquant sur un film ou une émission de télévision, vous pouvez voir la progression et obtenir plus d’informations à ce sujet.

Vous pourrez également voir une liste des acteurs et de l’équipe impliquée dans le film. Il vous suffit de cliquer sur l’un d’eux pour obtenir plus d’informations.

Pour commencer, lancez simplement l’application TV, puis allez dans Préférences et cliquez sur Fichiers pour définir l’emplacement de votre dossier multimédia préféré. Vous pouvez importer des films et d’autres contenus par glisser-déposer.

Tout ce que vous téléchargez peut être stocké dans votre dossier de film normal sous la forme d’une extension .MOVPKG que cette application peut lire. Les autres applications tierces ne pourront pas afficher correctement ces fichiers en raison du DRM qu’elles utilisent.

Au revoir à iTunes définitivement

Lorsque iTunes a été supprimé, cela a été l’un des changements les plus radicaux intervenus dans macOS Catalina. L’utilisation d’applications exclusives pour la musique, les podcasts et les vidéos est logique.

La suppression de la gestion des appareils iOS d’iTunes est une décision qu’Apple aurait probablement dû prendre il y a des années, tout est beaucoup plus logique maintenant.