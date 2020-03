Où trouver les plans de sécurité sur le yacht, le gréement et le requin

Fortnite présente de nouvelles missions sur le thème de l’espionnage en plus de sa nouvelle passe de combat. Voici où trouver les plans de sécurité pour le yacht, le gréement et le requin. Au début de la passe de bataille de cette saison, le joueur aura la décision de décider quelle faction il souhaite rejoindre. Monter de niveau dans cette faction donnera des skins et des planeurs uniques ainsi que différents objectifs pour les missions d’espionnage spéciales. Choisir entre les factions fantômes ou fantômes aura les joueurs opposés les uns aux autres avec les défis hebdomadaires (comme si le jeu ne contenait pas déjà des ennemis qui voulaient le joueur mort à tout prix). Le mode Battle Royale de Fortnite présente des missions indépendantes que le joueur peut accomplir en plus du concept de bataille royale pour lequel le jeu est connu. Pour s’adapter à l’esthétique d’espionnage de cette saison, le jeu nécessite que le joueur accomplisse des missions spéciales qui nécessitent furtivité, précision et ruse. Pour commencer, c’est où localiser tous les plans de sécurité sur le yacht, le gréement et le requin à Fortnite.

Le Fortnite Battle Pass est un excellent moyen de personnaliser les personnages des joueurs avec du butin et des goodies. Chaque saison est livrée avec son propre thème et son esthétique à suivre avec des skins à débloquer en complétant des défis. Lors de l’achat d’un pass de combat, le joueur doit atteindre sa pleine capacité avant la fin de la saison pour recevoir tous les cadeaux que la saison a à offrir. Une fois la saison terminée, ces skins ne sont plus disponibles à débloquer, indépendamment de l’achat du pass de combat. Cela ajoute du suspense à débloquer les meilleurs skins et options de personnalisation car ils ne dureront pas éternellement. Le thème de cette dernière saison est un espion. L’habillage Fantôme ou Ombre (selon la faction choisie par le joueur) sera récompensé aux joueurs ayant terminé tous les défis de passe de combat précédents. C’est le dernier défi majeur pour cette passe de combat et nécessite que le joueur recherche Fortnite Island de haut en bas pour localiser les plans de sécurité. Venir aussi loin n’est pas un défi simple, car il nécessite les joueurs Fortnite les plus hardcore pour y arriver. Ces plans de sécurité sont situés à trois endroits différents. Ce guide aidera les joueurs à trouver les trois sur Fortnite Island.

Les plans de sécurité du yacht à Fortnite

Bien que tous ces plans puissent être réalisés dans leur propre ordre, le yacht est peut-être le plus simple du groupe. Méfiez-vous toujours des autres joueurs, car ils poursuivent également le même objet que le joueur. Il est également important de jouer avec d’autres joueurs pour relever ce défi. Traverser cela seul peut être difficile car ces endroits ont des tonnes de trafic piétonnier pour les joueurs qui tentent également de relever ce défi. Le yacht se trouve dans la région nord-est de la carte. Les joueurs peuvent atterrir sur le navire, mais cela peut alerter les autres joueurs et les hommes de main. Atterrissez à la surface de l’eau et creusez un trou à travers le transport du navire. Cela laissera le joueur au bas de la boutique. Passez devant la cuisine pour trouver le serveur. Interagissez avec le serveur pour voler ces plans de sécurité à cet emplacement.

Les plans de sécurité du rig à Fortnite

Le Rig se trouve dans la région sud-ouest de la carte. Le joueur peut soit combattre par des sbires, soit se faufiler autour d’eux. Pour s’adapter à l’esthétique de la passe de combat, se faufiler est la chose la plus intelligente à faire (d’autant plus qu’ils peuvent tuer le joueur). Une fois à l’intérieur, trouvez le serveur et téléchargez les plans de sécurité. Le serveur peut être situé à l’intérieur du centre du bâtiment. Indépendamment des combats de furtivité, la récompense est toujours la même, ce qui porte le total des plans de sécurité à deux.

Les plans de sécurité du requin à Fortnite

Dirigez-vous vers la région nord-ouest de la carte jusqu’à ce que le joueur atteigne le requin. Il y aura une grotte vers le côté est du requin. Entrez dans la grotte et passez au deuxième étage. Le serveur sera situé dans la zone principale de cette grotte. Cette fois, les joueurs doivent activer le serveur. Déplacez-vous pour activer le serveur et interagir avec le bouton. Une fois récupéré, échappez-vous de la grotte à la hâte.

Offrir les plans de sécurité dans Fortnite

La deuxième et dernière partie du défi exige que les joueurs fournissent les plans de sécurité à leurs emplacements appropriés. Selon la faction que le joueur a sélectionnée, cela dépend de l’emplacement du point de chute. Bien que le point de chute de Ghost et Shadow soit situé à Steamy Stacks ou à Pleasant Park. Si vous sélectionnez Steamy Stacks, le dépôt de la faction Ghost se trouve à côté d’un escalier près du troisième bâtiment. Le point de chute de la faction fantôme est situé à côté des conteneurs orange près du deuxième bâtiment. Le joueur peut également empêcher d’autres joueurs d’autres factions de faire leur point de chute s’ils se dirigent vers Pleasant Park. Le point de chute des factions opposées est ici si le joueur souhaite rassembler des victimes, c’est un point chaud lourd pour le trafic piétonnier. Ce serait un excellent endroit pour tirer parti des défis hebdomadaires demandant des éliminations. Une fois les plans de sécurité déposés, le défi sera terminé.

