Où vous reconnaissez l’étoile Ghostbusters

Voici où vous pouvez reconnaître l’étoile de Ghostbusters Dan Aykroyd. Dan Aykroyd s’est d’abord fait un nom en tant que membre de la série révolutionnaire de comédie Saturday Night Live. Le cadeau d’Aykroyd pour avoir conçu et interprété des croquis mémorables – y compris les Coneheads et les Festrunk Brothers avec Steve Martin – lui a valu des éloges, et il est devenu de bons amis avec le castmate John Belushi. Cette amitié les a amenés à faire équipe pour plusieurs projets de films, le plus emblématique étant la comédie musicale de 1980 The Blue Brothers. Ils ont également joué dans la comédie désordonnée de 1941 de Steven Spielberg et Neighbours.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Le premier grand rôle de premier plan de Dan Aykroyd est venu avec Doctor Detroit en 1983, mais c’est Trading Places de la même année qui s’est avéré être un grand succès. Cela l’a fait équipe avec son compatriote superstar SNL Eddie Murphy et est maintenant considéré comme un classique de son époque. Bien sûr, le travail déterminant d’Aykroyd de la décennie serait Ghostbusters. L’acteur a conçu le concept original et avait à l’origine écrit le rôle de Peter Venkman pour John Belushi avant sa mort; Bill Murray a hérité du rôle. Ghostbusters est devenu un blockbuster historique et était un mélange presque homogène de comédie et d’horreur.

Connexes: les vrais fantômes sont-ils sur Netflix, Hulu ou Prime? Où regarder en ligne

Ghostbusters serait un acte difficile à suivre pour n’importe quel artiste, mais le reste des années 1980 a bien fonctionné pour Dan Aykroyd. Il a fait une apparition dans Indiana Jones And The Temple Of Doom, co-vedette dans le thriller Into The Night et reteamed avec collaborateur fréquent John Landis pour Spies Like Us, en le jumelant avec Chevy Chase. Il a dirigé le remake de Dragnet en 1987 aux côtés de Tom Hanks, est apparu aux côtés de John Candy dans The Great Outdoors en 1988 et a joué dans la terrible suite Caddyshack II. Lui et le casting et l’équipe d’origine sont finalement revenus pour Ghostbusters II en 1989, qui était en grande partie motivé par le succès continu du dessin animé The Real Ghostbusters. Bien que la suite soit très amusante, elle n’avait pas la fraîcheur de l’original.

Dan Aykroyd est également apparu dans Driving Miss Daisy, lauréate du prix du meilleur film en 1989. Les années 1990 ont produit des fortunes mitigées, à commencer par la comédie à faible copain Loose Cannons avec Gene Hackman. Il a joué dans la comédie nostalgique My Girl – revenant plus tard pour sa suite de 1994 – mais ses débuts en tant que réalisateur Nothing But Trouble ont été à la hauteur du titre. Cette comédie de studio à gros budget co-vedette Chevy Chase et Demi Moore, mais bien qu’il soit devenu un élément culte maintenant, son étrange mélange tonique de comédie sombre et d’horreur a repoussé les critiques et les téléspectateurs en 1991. Une version cinématographique de Coneheads a fait des affaires mixtes en 1993 et la majeure partie de la décennie serait consacrée à des rôles de soutien, notamment à Grosse Pointe Blank et à une apparition de Ray Stantz à Casper. Il s’est également essayé à une sitcom avec le Soul Man de courte durée en 1997.

Dan Aykroyd a fait un retour mal avisé pour Blues Brothers 2000 avec John Goodman, qui a bombardé à sa sortie. Les années 2000 apporteront des apparitions dans Pearl Harbor, Evolution et 50 First Dates, en plus d’exprimer le personnage principal de Yogi Bear en 2010. Au cours des dernières années, il est apparu dans Derrière les candélabres et Tammy et a fait une apparition lors du redémarrage de Ghostbusters en 2016 en tant que chauffeur de taxi. Il devrait revenir une fois de plus en tant que Ray Stantz pour la suite héritée de 2020 Ghostbusters: Afterlife.

Suivant: Où repérer Indiana Jones de Dan Aykroyd et le temple de Doom Cameo

Le costume de Batman de Robert Pattinson aura fière allure avec une cape

A propos de l’auteur

C’est prononcé Paw-rick, pas Pad-raig. Maintenant, c’est terminé, une brève introduction. Padraig écrit sur le film en ligne depuis 2012, lorsqu’un ami lui a demandé s’il souhaitait contribuer à l’occasion à la critique ou à la fonctionnalité de son site.

Un passe-temps à temps partiel s’est rapidement transformé en carrière quand il a découvert qu’il aimait vraiment écrire sur les films, la télévision et les jeux vidéo – il avait même (sans doute) un peu de talent pour cela. Il a écrit des mots pour Den of Geek, Collider, The Irish Times et . au fil des ans, et peut discuter de tout, du MCU – où Hawkeye est clairement le meilleur personnage – au joyau du film b culte le plus obscur, et son chaud nécessite souvent des gants résistants à la chaleur à manipuler.

Il est aussi très moderne, donc ses films préférés incluent Jaws, Die Hard, The Thing, Ghostbusters et Batman. Il peut être trouvé comme i_Padds sur Twitter en train de faire de mauvais jeux de mots.

Plus sur Padraig Cotter