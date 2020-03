Ouah! La curiosité a la vue la plus nette de la surface martienne

Il y a dix ans, nous pouvions à peine imaginer à quoi pourrait ressembler la planète rouge.Aujourd’hui, Curiosity, main dans la main avec la NASA, a changé à jamais l’histoire de l’astronomie. Le rover a réussi à capturer une vue panoramique impressionnante de la surface de Mars avec une résolution jamais atteinte auparavant. 1,8 milliard de pixelss dans un 1 200 images au totalDe telle manière que nous n’avons plus besoin d’imaginer quoi que ce soit, l’image nous donne une perspective précise de ce à quoi elle ressemble et presque à quoi elle ressemble et comment elle se sent. Cela vous laissera vraiment sans voix.

Les images réalisées tout au long quatre jours, ont été prises lors de la mission d’exploration du Mount Sharp, en décembre 2019, et publié cette semaine par le compte Twitter de la NASA, donnant à l’humanité une vue spectaculaire sur la région connue sous le nom de “Gen Torridon”, où vous pouvez voir de près le sol aride et cassant, alors qu’au loin ils semblent être de petites collines de terre fine.

“Alors que beaucoup de notre équipe étaient à la maison pour profiter de la dinde, Curiosity a produit ce régal pour les yeux,” Ashwin Vasavada, un scientifique qui dirige le projet Curiosity au Jet Propulsion Laboratory de la NASA, a déclaré dans un communiqué, ajoutant que «C’est la première fois au cours de la mission que nous consacrons nos opérations à un panorama à 360 degrés.»

Le grand panorama a été obtenu grâce à deux caméras portées par le véhicule sans pilote, bien que la plupart aient été capturées par le téléobjectif du caméra portée sur le mât, avec une netteté 880 fois supérieure à la caméra d’un téléphone portable, le deuxième angle a été atteint grâce à la caméra latérale située dans le bras robotique du rover, qui atteint une résolution de cDonc 650 millions de pixelss.

Pendant ce temps, à terre, les opérateurs de caméras Mast ont programmé “Une liste complexe de tâches, y compris la visée du mât du rover et la mise au point des images”. Selon La Vanguardia, chaque séance photo individuelle a pris Curiosity autour six à six heures et demie par jour. Pour garantir un éclairage suffisant, les programmeurs ont veillé à ce que chaque photo soit prise entre 12 et 2 dans l’après-midi, heure martienne.

La NASA a mis à la disposition de tous, les images prises par le Rover Curiosity en résolution maximale sur son site Internet, qui vous pouvez les apprécier, les télécharger et même les mettre en fond d’écran. En attendant, nous vous laissons un aperçu de ce qu’était cette magnifique mission sur Mars.