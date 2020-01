Oubliez la bande lumineuse LED Philips Hue de 80 $ – obtenez celle-ci et une prise intelligente pour seulement 23 $ au total – .

Les bandes lumineuses à LED sont une centaine, mais la grande chose au sujet du LightStrip Plus de Philips Hue est le fait qu’il dispose d’une connectivité Wi-Fi et de fonctionnalités intelligentes. C’est vraiment génial, mais vaut-il la peine de dépenser 80 $? Non, ce n’est pas le cas, et c’est pourquoi il y a une autre option que vous devriez absolument essayer. Procurez-vous une lampe à LED Govee en vente dès maintenant pour moins de 18 $, puis obtenez un pack de 4 mini-prises intelligentes Gosund pour seulement 20,99 $ avec le code de coupon E22PXEVO. Cela fait le prix par prise de 5,25 $ seulement, vous avez donc vous-même construit une bande lumineuse LED intelligente pour environ 23 $!

Bande lumineuse LED Govee

Couleurs multiples: bandes lumineuses à LED avec télécommande infrarouge à 44 touches, fournissent les principaux rouge, vert, bleu (RVB) et blanc, ainsi que 16 options multicolores pour bricoler votre couleur préférée pour décorer votre pièce.

Décoration parfaite: la bande lumineuse à changement de couleur Govee est un ornement de maison parfait, transforme votre salon, chambre, maison, cuisine, plafond, arrière de la télévision, bureau, escaliers et plus avec des lumières colorées. Vous donne une vie colorée.

Collez fermement, installation facile: l’adhésif 3M professionnel et plus résistant est bon pour résoudre le problème de chute de la bande, collez fermement les bandes lumineuses sur le mur ou le téléviseur avec les clips adhésifs 3M supplémentaires. Vous pouvez couper toutes les 3 LED le long des marques de coupe sans endommager les bandes de repos.

Plus lumineux et coloré: la bande lumineuse Govee est dotée de LED de qualité SMD 5050 qui durent jusqu’à 50 000 heures d’éclairage. La luminosité de 8 degrés, de faible à brillante, peut créer une ambiance romantique ou énergique.

IP65 étanche: embellissez votre jardin ou un camping-car avec la bande lumineuse LED [Notice: power adapter and controller are NOT waterproof] Bandes LED Govee 16,4 pieds, télécommande, alimentation 12V / 1,5A, 5 clips adhésifs Garantie 12 mois, service 24h / 24.

Govee Mini Smart Plugs

Contrôle depuis n’importe où: La façon la plus simple et la plus abordable de rendre votre maison intelligente est d’obtenir une prise intelligente. Allumez / éteignez l’électronique de n’importe où avec votre smartphone

Commande vocale mains libres: fonctionne avec Alexa et Google Home. Contrôlez vos appareils via la commande vocale. Expérience mains libres, parfaite pour maman, les personnes handicapées ou l’interrupteur d’éclairage avec une certaine difficulté à atteindre

Fonctions conviviales: vous pouvez créer un groupe / scène pour tous vos appareils et en contrôler plusieurs avec une seule commande. Définissez un horaire sur l’application pour qu’elle s’allume / s’éteigne à certaines heures de la journée et n’importe quel jour de la semaine

Profitez d’une installation rapide: la configuration est simple et rapide. Aucun hub requis. Contrôle flexible d’une large gamme d’appareils enfichables, tels que lumière, ventilateur, radio, éclairage d’aquarium, éclairage d’arbre de Noël, mijoteuse, brûleurs à cire, moniteurs, haut-parleurs et chargeurs

Services à la clientèle à vie: les prises intelligentes Gosund bénéficient d’une garantie de remboursement de 90 jours, d’une garantie de 2 ans et d’une assistance à vie

