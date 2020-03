Oubliez la PS5, Microsoft pourrait bientôt dévoiler la nouvelle Xbox pas chère – .

Microsoft a déjà deux longueurs d’avance sur Sony en ce qui concerne les nouvelles annonces de consoles, et cette dernière n’a pas encore répondu. Microsoft a détourné les Game Awards en décembre quand il a révélé le nom de la nouvelle Xbox et a montré le design final de la console Series X. Il y a quelques semaines, Microsoft a annoncé presque tous les détails matériels de la console, dévoilant quelques fonctionnalités passionnantes de la série X dans le processus. L’événement révélateur de la PlayStation 5 de Sony est toujours absent, et l’épidémie de coronavirus rend sans aucun doute difficile pour Sony d’accueillir un événement de presse approprié. Après tout, Sony a retiré jusqu’à présent trois émissions, dont MWC, PAX East et GDC, et a annoncé qu’il ne serait pas présent à l’E3 avant même qu’il ne devienne clair que la propagation du COVID-19 serait un problème. Mais oubliez Sony pendant une seconde, car il y a une nouvelle rumeur sur Xbox en ville. Microsoft pourrait bientôt dévoiler la version bon marché de la Xbox Series X, et le modèle que de nombreuses personnes pourraient finir par acheter plus tard cette année.

C’est le modèle Xbox Lockhart qui a été présenté dans certains rapports dans le passé, qui pourrait très bien finir par être la série Xbox S, étant donné l’histoire de Microsoft avec les noms Xbox.

Selon Dealer Gaming (via The Game Post), Microsoft dévoilera bientôt le Lockhart.

En apprenant que Microsoft partagera bientôt les détails de Lockhart pour la première fois.

Devrait donner un aperçu de l’approche multi-Sku de la Xbox pour la prochaine génération.

Rappelez-vous, cette console avec 4TF Navi GPU et Zen CPU est un modèle d’entrée de gamme et globalement meilleur que X1-X aujourd’hui. Environ 300 $. #xbox pic.twitter.com/7I8BvurWfP

– DEALER (@Dealer_Gaming) 5 mars 2020

L’appareil offrirait la moitié des performances de la série X à 4TFlops, mais c’est toujours mieux que la Xbox One X, qui est la Xbox la plus puissante et la plus chère que vous pouvez acheter en ce moment. Apparemment, la série X coûterait environ 300 $, ce qui, s’il était réel, serait un prix fantastique pour la console.

Louise Kirby, développeur des moteurs Void2D et Void3D pour Xbox Series X, Windows 10 et Switch, a offert un autre détail sur la série S sur Twitter, suggérant que la console moins chère supportera une résolution de 2560 x 1440, par rapport à la prise en charge 4K que la série X devient.

Ceci n’est cependant qu’une rumeur pour le moment. Nous n’avons aucun moyen de confirmer quoi que ce soit, et nous devrons attendre que Microsoft dévoile réellement la série X moins chère. Nous vous rappellerons que le rapport d’il y a quelques jours indiquait que Sony et Microsoft lanceraient chacun deux nouvelles consoles cet automne. , mais c’est aussi juste une rumeur. Il sera intéressant de voir si Sony fait des annonces PS5 avant que Microsoft ne dévoile la série S.

Source de l’image: Microsoft

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.