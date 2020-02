Oubliez le Galaxy S20 – Motorola vient de lancer une nouvelle génération de téléphones Moto G abordables – .

Samsung dévoilera la semaine prochaine la série Galaxy S20, trois téléphones qui offriront des affichages tout écran perforés, des systèmes de caméras à quatre objectifs et des batteries plus grandes que leurs prédécesseurs. Mais les trois saveurs S20 seront assez chères, même le modèle le moins cher.

Si vous cherchez quelque chose de plus abordable qui peut vous offrir la même expérience d’affichage, des caméras multi-objectifs et une autonomie de batterie énorme, alors vous devez vérifier les tout nouveaux téléphones de la série G de Motorola. Et comme Samsung, Motorola fait quelque chose de totalement inutile en ce qui concerne la marque de ses derniers appareils.

Samsung a décidé de remplacer le nom du Galaxy S11 par un surnom plus audacieux du Galaxy S20, et Motorola a réussi une astuce similaire avec le nouveau Moto G. Plutôt que de chercher de nouveaux combinés Moto G8 dans les magasins, vous devrez demander un Moto G C’est aussi simple que cela, bien que cela puisse être problématique l’année prochaine lors du lancement de ses successeurs.

La série G de Motorola est facilement sa gamme de combinés la plus réussie. Motorola a vendu 100 millions d’unités à ce jour, a déclaré la société dans le blog dans lequel elle a annoncé le nouveau Moto G Stylus et le Moto G Power.

Les deux téléphones sont des versions différentes du même appareil, avec des conceptions similaires et le même ensemble de spécifications.

Les deux téléphones sont livrés avec des écrans Full HD de 6,4 pouces avec des caméras selfie perforées en haut et une plus grande lunette en bas. Android 10 fonctionne sur une puce Snapdragon 665 combinée à 4 Go de RAM et 128 Go (G Stylus) ou 64 Go (G Power) de stockage.

Le G Stylus, comme son nom l’indique, est livré avec un stylet intégré, tout comme le Galaxy Note 10. Mais le combiné ne coûte que 299 $, ce qui est un prix impressionnant. Mis à part le support du stylet, le G Stylus a un autre avantage sur le G Power, et c’est l’expérience de la caméra. Nous examinons un système de caméra à triple objectif à l’arrière comprenant un appareil photo principal de 48 mégapixels avec technologie quad-pixel et mode de vision nocturne, un objectif macro de 2 mégapixels et une caméra vidéo ultra large de 16 mégapixels à 117 degrés qui enregistre vidéo en mode paysage même lorsque vous tenez le téléphone en position verticale.

Le G Power, quant à lui, se concentre sur la durée de vie de la batterie. À 5 000 mAh, le combiné peut fournir jusqu’à trois jours d’utilisation, selon la société, soit 1 000 mAh de jus supplémentaire par rapport au G Stylus. Mais vous pouvez vous attendre à un déclassement de l’appareil photo pour le G Power, qui comprend un appareil photo principal de 16 mégapixels, un appareil photo macro de 2 mégapixels et un appareil photo ultra-large de 8 mégapixels. Soit dit en passant, les deux téléphones sont équipés de caméras selfie de 16 mégapixels.

Le G Power est 50 $ moins cher que le G Stylus, et les deux seront disponibles aux États-Unis et au Canada plus tard ce printemps.

