Oubliez les téléphones pliables – un iPhone tout en verre pourrait être l’avenir

Le géant de Cupertino cherche différentes façons d’innover l’iPhone. Non pas qu’Apple n’explore pas la tendance des téléphones pliables, comme en témoigne le brevet «Couverture et affichage pliables pour un appareil électronique» qu’elle a déposé en 2017. Mais, clairement, elle envisage également d’autres avenues.

AppleInsider rapporte qu’un nouveau brevet d’Apple montre un iPhone tout en verre qui offrira une sensibilité d’affichage et tactile sur toutes ses surfaces – avant, arrière et sur les quatre côtés. Le brevet américain 20200057525, appelé «appareil électronique avec boîtier en verre» montre à quoi pourrait ressembler cet appareil et comment il fonctionnera potentiellement.

Apple ayant récemment du mal à innover sur le téléphone qui a tout déclenché, ce nouveau design pourrait-il enfin être ce dont l’iPhone a besoin pour écraser ses rivaux? Cette conception peut sembler incroyable, mais nous ne savons pas vraiment si elle fonctionnera dans le monde réel, et à un prix qui se révélera compétitif sur le marché grand public.

Écran tactile à six faces

Selon le brevet, cet appareil s’éloignera de la conception conventionnelle du smartphone à écran tactile avant. Au lieu de cela, il sera fourni avec des boîtiers qui utilisent du verre pour définir plusieurs côtés du boîtier. Dans de tels cas, l’enceinte peut sembler visuellement et tactiquement transparente, de sorte que l’enceinte entière peut sembler être formée d’une seule pièce de verre (même si elle peut être formée de plusieurs pièces séparées attachées ensemble). “

Cela signifie qu’au lieu de la conception de téléphone typique à laquelle nous sommes habitués, cet appareil aura une interface tout en verre qui s’enroulera de manière transparente autour de lui, abandonnant les bords apparents et résultant en une forme plus arrondie.

Ce dispositif tout en verre sera également doté de plusieurs côtés qui «peuvent faciliter ou permettre de nombreuses fonctions et utilisations supplémentaires qui ne sont pas réalisées avec des boîtiers conventionnels».

“Par exemple, les dos et les côtés en verre peuvent être transparents, ce qui permet au dispositif électronique d’inclure des affichages supplémentaires qui sont visibles à travers les côtés et / ou l’arrière.

De plus, les affichages visibles latéralement et arrière peuvent être rendus sensibles au toucher et / ou à la force en utilisant des systèmes de détection tactile et / ou de force, transformant efficacement les surfaces latérales et arrière en dispositifs d’entrée supplémentaires ou surfaces avec lesquelles un utilisateur peut interagir pour contrôler l’appareil électronique. “

En d’autres termes, bien qu’Apple ait toujours l’intention d’utiliser l’avant de l’appareil comme écran principal, comme cela est traditionnel, il utilisera également les cinq autres côtés de l’appareil comme surfaces de sortie et d’entrée supplémentaires.

Les cas d’utilisation d’une telle conception peuvent aller de l’affichage de sorties graphiques comme des images et des applications à déborder sur les côtés ou même à enrouler autour du dos, à des commandes tactiles pour des choses comme le volume et la sourdine, ainsi que des bascules tactiles pour le WiFi et l’avion mode.

Bien que tout cela soit extrêmement nécessaire et change la vie, nous ne pouvons toujours pas imaginer. Nous ne savons toujours pas comment vous pouvez éventuellement tenir un tel appareil avec votre main sans appuyer accidentellement sur des objets, car tout est essentiellement tactile. Mais bon, si quelqu’un peut en faire une réalité, ce serait Apple.