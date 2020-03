Oubliez l’iPhone 12, les gens sont obsédés par cette folle vidéo “iPhone 12 Flip” – .

Samsung vient de sortir le Galaxy Z Flip, et les trois nouveaux téléphones qui composent la gamme phare de l’entreprise Galaxy S20 arriveront vendredi dans les magasins aux États-Unis et sur plusieurs autres marchés clés. OnePlus se prépare à lancer trois nouveaux «tueurs phares» dans sa série de smartphones OnePlus 8. Le prochain P40 Pro de Huawei sera dévoilé à la fin du mois, Xiaomi vient de commencer à montrer un nouveau smartphone avec le design le plus fou que nous ayons jamais vu, des photos du nouveau Pixel 4a de Google viennent de fuir pour la première fois, et puis il y a le La gamme Galaxy Note 20 de Samsung sortira plus tard cette année, peut-être aux côtés d’un autre smartphone pliable. Et puis il y a la série iPhone 12 qui devrait sortir en septembre. Les experts estiment que les nouveaux modèles d’iPhone 12 et d’iPhone 12 Pro seront si populaires qu’ils pourraient même établir un nouveau record de ventes sans précédent, écrasant tous les smartphones concurrents dans le processus. Ce serait tout un exploit, surtout à la lumière de l’épidémie mortelle de coronavirus qui, selon les observateurs de l’industrie, continuera d’avoir un impact sur la production de smartphones pendant des mois, voire plus.

Il y a tellement de nouveaux smartphones passionnants qui devraient sortir au cours de l’année 2020. De vrais smartphones que les gens pourront acheter. Et pourtant, partout où je regarde, les gens n’arrêtent pas de parler d’un autre appareil récemment apparu dans une vidéo sur Instagram. Il s’agit du rendu d’un combiné imaginaire appelé «iPhone 12 Flip», et tout le monde est obsédé par celui-ci. Rien, même à distance, comme l’iPhone 12 Flip ne sortira cette année ou même dans les 5 à 10 prochaines années, il peut donc sembler stupide que les gens soient si excités à ce sujet. Cela dit, ce téléphone concept incroyablement élégant et mince est si étonnant qu’il vaut la peine d’être revu.

Nous vous avons d’abord parlé de ce téléphone fou iPhone 12 Flip qu’un utilisateur d’Instagram a imaginé la semaine dernière, et pourtant les gens en raffolent encore une semaine plus tard. Il est arrivé au point où je ne peux même pas rechercher sur Google quelque chose lié à l’iPhone ou faire défiler le fil d’actualité de mon blog de gadget sans voir quelque chose à propos de cette vidéo. C’est assez fou pour quelque chose qui s’est passé il y a une semaine, donc je voulais revoir la vidéo et discuter rapidement de la réalité, et de la façon dont nous sommes vraiment en train de voir un iPhone pliable ou tout smartphone pliable avec un design qui ressemble à ceci .

Voici un autre regard sur la vidéo, si vous ne l’avez pas déjà vue:

Au moment d’écrire ces lignes, la vidéo avait près de 1,5 million de vues et il était assez facile de comprendre pourquoi. Les téléphones à clapet avec écrans OLED pliables commencent à peine à émerger dans la vie réelle, mais ils sont encore assez maladroits et moches car la technologie est assez nouvelle. Le «iPhone 12 Flip» imaginé par l’utilisateur Instagram @ bat.not.bad, d’autre part, est magnifiquement élégant et mince. De plus, la maquette a un design tout écran avec un écran qui s’étend jusqu’aux bords du téléphone sans encoche, lunettes, caméra selfie, oreillette ou toute autre pause. En plus de cela, des écrans supplémentaires ornent l’extérieur de l’iPhone 12 Flip à l’avant et en haut en face de la charnière.

Tout d’abord: cette conception est impossible. Cela va sans dire. Il existe tout simplement trop de limitations technologiques qui empêchent pratiquement tous les aspects de la conception de ce téléphone d’exister. Il est beaucoup trop mince pour héberger les composants internes nécessaires à un smartphone moderne, et il ne serait probablement pas non plus capable d’installer une batterie suffisamment grande pour durer plus de quelques minutes. Il n’y a pas non plus d’espace en haut pour une charnière, ce qui signifie que le verre ou le plastique à l’arrière devrait s’étirer. C’est impossible aussi.

À l’intérieur, nous ne sommes pas tout à fait au point où un écran OLED peut s’étendre jusqu’aux bords du cadre sans lunette. Quant à l’absence d’une caméra frontale et d’autres capteurs, la technologie nécessaire pour cacher ces composants derrière les zones actives de l’écran existe réellement. Cela dit, il est loin d’être prêt à être produit en série à l’échelle dont Apple aurait besoin dans un iPhone.

Il existe d’innombrables autres raisons pour lesquelles la conception de l’iPhone 12 Flip est impossible, et nous sommes probablement à une décennie ou plus de voir quoi que ce soit de semblable dans le monde réel. Et pour obtenir un téléphone aussi fin, il faudrait des percées incroyables dans la technologie de la batterie au graphène ou une autre technologie de batterie de pointe, et le reste des composants internes devraient être réduits. En plus de tout cela, je ne suis pas sûr qu’il existe sur la Terre un métal suffisamment solide pour empêcher un téléphone comme celui-ci de se plier ou même de se casser. Du tungstène, peut-être? Je ne suis même pas sûr que cela suffirait.

Source de l’image: JOHN G MABANGLO / EPA-EFE / Shutterstock

Nous savons par divers dépôts de brevets qu’Apple travaille en effet à huis clos sur des concepts d’iPhone pliables, et il y a de très bonnes chances que la société lance un jour un iPhone qui se plie. Si et quand cela arrive enfin, l’appareil ne ressemblera en rien à ce concept Flip de l’iPhone 12, bien que cela soit malheureux. Au lieu de cela, il ressemblera beaucoup plus au Galaxy X Flip de Samsung, qui est illustré ci-dessus.

Nous sommes encore à des années de la possibilité d’un iPhone pliable, donc le téléphone à clapet théorique d’Apple sera probablement beaucoup plus mince et plus raffiné que le Z Flip, car les technologies impliquées auront parcouru un long chemin pendant cette période. Cependant, il ne ressemblera toujours pas du tout au concept iPhone 12 Flip de cette vidéo. Peut-être verrons-nous quelque chose comme ça au moment où l’iPhone 25 arrivera dans les magasins dans quelques dizaines d’années.

Zach Epstein a travaillé dans les TIC et ses environs pendant plus d’une décennie, d’abord dans le marketing et le développement commercial avec deux opérateurs privés, puis en tant qu’écrivain et éditeur couvrant les actualités commerciales, l’électronique grand public et les télécommunications. Le travail de Zach a été cité par d’innombrables publications d’actualité. Il a également été récemment nommé par Forbes l’un des 10 meilleurs «influenceurs mobiles puissants» au monde, ainsi que l’un des 30 meilleurs experts de l’Internet des objets du magazine Inc..

