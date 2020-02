Oubliez l’iPhone 12 repensé, c’est la conception de téléphone la plus folle que j’ai jamais vue – .

En ce qui concerne les smartphones à venir avec de nouveaux designs, les fans d’Apple et les fans d’Android ont beaucoup à attendre en 2020. Du côté d’Apple, l’iPhone 12 devrait inaugurer la première grande refonte de l’iPhone en trois ans. Pour cette raison, l’iPhone 12 pourrait avoir ce qui peut être considéré comme le nouveau design le plus attendu de l’année. Sera-ce le nouveau design le plus innovant ou le plus moderne? Absolument pas. En fait, le premier initié d’Apple au monde est convaincu que l’iPhone 12 aura toujours une encoche en haut de l’écran, ce qui en ferait l’une des seules séries de téléphones phares de 2020 qui utilise encore une grande encoche. Certes, pratiquement tous les produits phares Android qui sortiront cette année se ressemblent, car chaque entreprise a décidé de voler le design du Galaxy S de Samsung. Mais par rapport aux téléphones tout écran élégants avec des conceptions tout écran incurvées, la conception de l’iPhone 12 qui a fuité que nous venons d’examiner de plus près cette semaine n’est pas terriblement excitante.

Bien sûr, ce sera formidable de voir Apple moderniser son ancien design d’iPhone 5 que tout le monde aimait tant. À quel point les iPhone 12 et iPhone 12 Pro seront-ils élégants avec des bords métalliques plats? Et oui, le design du Galaxy S20 de Samsung est incroyablement élégant et il sera intéressant de voir tous les autres fabricants de téléphones Android proposer leurs interprétations. Mais il y a un autre nouveau design de smartphone qui vient d’être découvert récemment, et c’est tellement fou qu’il semble qu’un téléphone conceptuel ait été imaginé par l’un des nombreux graphistes passionnés de technologie. Il s’avère cependant que le design est très réel et qu’il pourrait être dévoilé plus tôt que vous ne le pensez.

Le rendu ci-dessus a été créé par YouTuber Waqar Khan et partagé dans un récent post sur un blog appelé 91mobiles. Cela montre ce qui semble être un smartphone futuriste fou imaginé par un fan de gadgets, mais il s’avère que ce n’est pas du tout le cas. Au lieu de cela, ce smartphone élégant avec un écran enveloppant est basé sur une demande de brevet réelle déposée récemment par le fabricant de smartphones chinois Xiaomi.

Il ne fait aucun doute que Xiaomi a fait ses débuts en tant que copieur sans vergogne pour iPhone. Ceux qui existent depuis assez longtemps se souviendront même de la conférence de presse virtuelle de la société où un nouveau téléphone a été annoncé par un homme en jean et un col roulé noir exactement comme la tenue que Steve Jobs portait toujours. Sérieusement, nous ne pourrions pas inventer ces trucs si nous essayions.

Ces jours-ci, Xiaomi est devenu un acteur majeur sur le marché oriental des smartphones. De plus, la société est connue pour présenter de nouveaux designs de smartphones passionnants qui ne ressemblent à rien d’autre. Tel est le cas avec ce nouveau design, qui, selon 91mobiles, pourrait devenir le design réel du Xiaomi Mi MIX 4, qui devrait être annoncé dans les prochains mois.

Cette maquette basée sur le brevet de Xiaomi prend les bords incurvés que Samsung a popularisés à un tout nouveau niveau. Au lieu d’avoir un écran OLED qui se courbe légèrement de chaque côté du téléphone, l’écran s’enroule tout autour des bords de l’écran et s’étend partiellement sur chaque côté du dos. Khan a imaginé une manière astucieuse d’utiliser les parties latérales de l’écran, et il ne fait aucun doute que les parties arrière de l’écran pourraient être utilisées d’autres manières uniques. Par exemple, le téléphone n’a peut-être pas besoin d’une caméra frontale. Au lieu de cela, la caméra arrière pourrait être utilisée pour les selfies et un aperçu pourrait être affiché sur une partie orientée vers l’arrière de l’écran.

Bien sûr, les entreprises font breveter des designs de smartphones tout le temps et il n’y a aucune preuve ferme que ce design sera utilisé sur le Mi MIX 4. Cela dit, Xiaomi a annoncé un téléphone avec une version encore plus dramatique de ce design où l’écran était presque entièrement enveloppé. à l’arrière de l’appareil. Il s’appelle le Mi MIX Alpha, et il n’est jamais entré en production de masse en raison de problèmes de fabrication que Xiaomi a rencontrés. Ce nouveau design semble être plus facile à produire, alors ne soyez pas surpris s’il se concrétise vraiment sur le Mi MIX 4 que Xiaomi dévoilera plus tard cette année.

Zach Epstein a travaillé dans les TIC et ses environs pendant plus d’une décennie, d’abord dans le marketing et le développement commercial avec deux opérateurs privés, puis en tant qu’écrivain et éditeur couvrant les actualités commerciales, l’électronique grand public et les télécommunications. Le travail de Zach a été cité par d’innombrables publications d’actualité. Il a également été récemment nommé par Forbes l’un des 10 meilleurs «influenceurs mobiles puissants» au monde, ainsi que l’un des 30 meilleurs experts de l’Internet des objets du magazine Inc..

.