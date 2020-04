Oubliez Zoom, Google Meet et WhatsApp obtiennent de meilleures fonctionnalités d’appel vidéo – .

Les applications de visioconférence Google Meet et WhatsApp bénéficieront de quelques mises à niveau notables dans les semaines à venir.

Google Meet bénéficiera d’une disposition de type Zoom, ainsi que d’améliorations de la qualité des appels et de nouvelles options de partage d’écran.

WhatsApp augmentera le nombre maximum de personnes sur les appels audio et vidéo.

L’application de vidéoconférence Zoom a été l’un des premiers héros de la pandémie de COVID-19 grâce à son interface simple. L’application est facile à apprendre et permet à quiconque de se connecter aux autres, que ce soit pour le travail et l’école, ou pour rester en contact avec ses proches pendant que des mesures de distanciation sociale sont en place. Mais plus Zoom était populaire, plus les gens regardaient les fonctionnalités de sécurité et de confidentialité de l’application, découvrant qu’elle n’était pas aussi sûre que la société le prétendait. Les appels Zoom n’étaient pas entièrement chiffrés de bout en bout, et certaines données Zoom ont été transmises à Facebook, pour ne citer que quelques-uns des problèmes récents. Zoom a promis des correctifs tout comme de plus en plus d’entreprises ont demandé au personnel de passer à des alternatives.

L’un d’eux est Google Meet, ce que Google appelle son application de vidéoconférence Hangouts pour les abonnés G Suite. Et Google Meet est sur le point de devenir encore plus compétitif avec Zoom. En plus de cela, WhatsApp de Facebook est sur le point d’obtenir sa propre mise à niveau massive, qui devrait résoudre vos besoins d’appels vidéo personnels pendant la nouvelle crise de santé des coronavirus.

WhatsApp augmentera le nombre de participants pour les appels audio et vidéo dans les prochaines semaines. Jusqu’à quatre personnes peuvent actuellement rejoindre le même appel, mais le changement est en cours et sera déployé dans les prochaines semaines, note WabetaInfo. On ne sait pas combien de personnes pourront rejoindre le même appel vidéo WhatsApp, mais la fonctionnalité sera certainement utile si les membres de votre famille utilisent un mélange d’appareils iPhone et Android.

L’application ajoutera également une note à l’écran pendant un appel pour rappeler aux utilisateurs que les appels WhatsApp sont cryptés de bout en bout, contrairement à Zoom.

Les professionnels et les étudiants qui comptent sur Google Meet pour faire leur travail commenceront à voir de nouvelles fonctionnalités déployer dans l’application dans les semaines à venir. Le vice-président de Google, Javier Soltero, a informé . que Meet sera intégré à Gmail pour faciliter encore plus la participation des utilisateurs aux appels.

Meet aura également une nouvelle disposition cette semaine qui affichera jusqu’à 16 participants à la fois, tout comme Zoom. L’application offrira également des améliorations de la qualité vidéo pour les environnements peu éclairés et filtrera certains bruits de fond, y compris les clics sur le clavier et les portes qui claquent.

Meet permettra également aux utilisateurs d’afficher un onglet Google Chrome spécifique pendant les appels, une option de partage d’écran plus granulaire que Zoom.

Les mises à niveau ne coûteront rien de plus et viendront en réponse à une augmentation de la demande d’outils de vidéoconférence pendant la crise des coronavirus, a déclaré Soltero.

Alors que l’exécutif a atteint les failles de sécurité de Zoom par rapport à Meet, il a reconnu que l’application gratuite Hangouts n’est pas à la hauteur de Meet en matière de sécurité. En conséquence, il a déclaré que les gens utilisaient leur compte Meet d’entreprise ou scolaire pour organiser des réunions sociales non professionnelles. WhatsApp pourrait toujours être utilisé comme alternative pour les appels personnels.

Soltero a déclaré que Google travaille sur la rationalisation des fonctionnalités entre les services, “afin que les produits qu’ils utilisent au travail, ils puissent les utiliser à la maison.”

