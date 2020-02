Oui, en Virginie, il y a un Amazon HQ2, mais c’est en fait à 10 miles à l’extérieur de Seattle – .

Centre-ville de Bellevue, Washington (. Photo / Kurt Schlosser)

Quand Amazon a inventé le terme «HQ2» et a annoncé son intention d’ouvrir un deuxième siège social en Amérique du Nord, la société a promis qu’elle serait «entièrement égale» à sa base de Seattle, avec 50 000 emplois bien rémunérés et un leadership exécutif répartis sur les deux sites. .

Mais après que la société ait décidé de diviser le deuxième siège social entre la Virginie du Nord et New York, puis de supprimer complètement New York, les plans d’Amazon pour son deuxième siège social à des milliers de kilomètres de Seattle sont devenus beaucoup plus modestes.

Entre-temps, Amazon a connu une croissance rapide à Bellevue, Washington, une ville qui n’a même pas concouru pour HQ2. Et maintenant, les ambitions du géant de la technologie dans la ville de Seattle sont encore plus claires.

Amazon va amener 15 000 employés à Bellevue alors que l’expansion rapide de la ville de Seattle se poursuit

Amazon a annoncé jeudi matin qu’il passerait à 15 000 employés à Bellevue au cours des prochaines années. C’est le dernier signe que la ville, à 16 km de Seattle, est le véritable deuxième siège d’Amazon, ou du moins le deuxième HQ2. L’effectif de l’entreprise à Bellevue est passé de presque rien à 2 000 employés en un peu plus de deux ans. C’est encore moins que les 10 000 employés de l’entreprise qu’Amazon a à San Francisco et au même niveau que l’équipe de 2 000 personnes à Vancouver, en Colombie-Britannique. Mais selon le taux de croissance de chaque pôle technologique, Bellevue pourrait dépasser ces bureaux dans les prochaines années.

À titre de comparaison, environ 400 employés d’Amazon travaillent au nouveau siège social d’Arlington et 10 000 autres en Virginie. Amazon prévoit d’étendre à 25 000 employés en Virginie au cours de la prochaine décennie. Pourtant, ce n’est que la moitié des 50 000 employés qu’Amazon a promis de planter dans son nouveau siège social lorsque l’entreprise a lancé sa recherche HQ2.

Si Amazon continue de croître au-delà de son objectif de 15 000 personnes à Bellevue, il est concevable qu’Arlington ne rattrapera même pas la taille de Bellevue, compte tenu des trajectoires.

Le vice-président des politiques publiques d’Amazon, Brian Huseman, annonce le campus Northern Virginia HQ2. (Photo . / Monica Nickelsburg)

Amazon a commencé à rendre ses plans à Bellevue visibles l’année dernière, lorsque . a appris que la société déplacerait son équipe opérationnelle mondiale critique de Seattle à Bellevue, entraînant la migration de milliers d’employés d’ici 2021. Cette décision inclut le chef des opérations mondiales Dave Clark, un membre de l’équipe dirigeante d’Amazon, alias S-Team.

Aucun membre de l’Équipe S n’a déménagé de Seattle en Virginie du Nord, bien que le chef des affaires gouvernementales d’Amazon, Jay Carney, ait toujours été localisé dans la région de Washington.

La plus grande tour de bureaux d’Amazon à ce jour sera la pièce maîtresse du campus de Bellevue et un symbole de l’investissement que l’entreprise fait dans sa nouvelle maison. Amazon a acheté 600 Bellevue pour 195 millions de dollars l’année dernière. La société a dévoilé le dernier rendu de la tour dans le cadre de l’annonce de jeudi.

Le grand bâtiment au milieu de la photo est un rendu de la tour 600 Bellevue d’Amazon. (Rendu NBBJ)

L’annonce jeudi est la première fois qu’Amazon quantifie ses futurs plans d’effectifs pour Bellevue. L’entreprise a attribué son expansion à Bellevue à un partenariat avec la ville et à l’environnement «favorable aux affaires» qu’elle offre.

Ce sentiment contraste fortement avec les commentaires antérieurs d’Amazon sur le gouvernement de Seattle. La société a menacé de ralentir sa croissance à Seattle au milieu d’un conflit amer sur un projet de taxe professionnelle en 2018, citant l’attitude «hostile» du Conseil municipal à l’égard des entreprises.

La soi-disant taxe d’entrée aurait permis de lever des fonds pour faire face à la crise du sans-abrisme de la ville en taxant les grandes entreprises sur une base par employé. Amazon et d’autres ont appelé à une structure fiscale et à une réponse régionale différentes à la crise. Leur souhait semble se réaliser. Les législateurs de l’État de Washington ont récemment présenté un projet de loi qui permettrait au comté de King – qui abrite Seattle et Bellevue – de taxer une partie de la masse salariale des entreprises qui offrent des salaires élevés aux employés. Les fonds serviraient à atténuer la crise du logement et des sans-abri dans la région.

Amazon, Microsoft et d’autres soutiennent la taxe, mais le monde des affaires préférerait que la législation empêche les villes, comme Seattle, de passer leurs propres taxes. C’est l’un des nombreux signes que l’animosité entre Amazon et sa ville natale persiste à la suite de la bataille de la taxe d’entrée. L’année dernière, Amazon a renoncé à l’un de ses baux les plus prestigieux de la dernière décennie, plaçant l’immeuble Rainier Square sur le marché de la sous-location.