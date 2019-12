Oui. votre AirPods Pro peut sentir les bleuets. Non, nous ne savons pas pourquoi.

Il semble que tout cela ait commencé lorsque les scamps de MacRumors ont repéré un fil sur leurs forums discutant de l'odeur étrange associée aux AirPods Pro. Nous devons donc les remercier.

Tout cela me rappelle que les gens léchaient leurs cartouches Nintendo Switch parce que les gens leur ont dit qu'ils avaient mauvais goût. Et je n'ai pas compris cela non plus.

Me voici donc. Écrire sur des gens qui reniflent leurs AirPods Pro et sentent les myrtilles. Et en réfléchissant exactement aux décisions de la vie qui m'ont amené ici.

Et maintenant, ma femme dit que son AirPods Pro sent aussi. C'est donc un gros ¯_ (ツ) _ / ¯ de ma part.

