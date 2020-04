OUKITEL C18 Pro, meilleur appareil photo que les autres smartphones? Le voici en action

À partir du 20 avril, OUKITEL C18 Pro sera disponible à l’achat dans le monde entier. C’est un smartphone qui offre de bonnes performances à un prix extrêmement compétitif et que, avec son secteur photographique, tente de taquiner les utilisateurs en offrant des capacités selon l’entreprise mieux que les autres smartphones présent sur le marché à un prix plus élevé.

OUKITEL C18 Pro prend de meilleures photos macro que Xiaomi CC9 Pro?

Parlons du secteur photographique. OUKITEL C18 Pro est équipé d’une caméra quad externe avec Capteur principal 16MP, accompagné d’un objectif grand angle 8 MP, d’un objectif macro 2 MP, d’un capteur de profondeur 2 MP et d’une fonctionnalité AI. Dans une vidéo récemment publiée, OUKITEL propose une série d’images prises avec le C18 Pro, pour ensuite proposer un comparaison photographique avec Xiaomi CC9 Pro, un smartphone qui se vend environ le double du prix de vente du C18 Pro.

La comparaison a été faite sur la base d’un tir obtenu à l’aide du Objectif macro de OUKITEL C18 Pro et celui de Xiaomi CC9 Pro. Et comme vous pouvez le voir sur les images fournies, la prise de vue obtenue avec le smartphone OUKITEL est bien meilleure que celle obtenue avec Xiaomi, beaucoup moins détaillée. Ci-dessous, la vidéo publiée par la société avec la collection de toutes les images macro prises avec OUKITEL C18 Pro.

Nous en profitons pour vous rappeler qu’il est encore possible participez au Giveaway avec dix OUKITEL C18 Pro à gagner. Parmi les principales caractéristiques du smartphone, nous mentionnons: écran de 6,55 pouces, 4 Go de RAM, 64 Go d’espace de stockage interne, lecteur d’empreintes digitales et batterie de 4000 mAh.

Giveaway 10 unités C18 Pro – Diviser vrai et faux