OUKITEL lance un GIVEAWAY avec 10 WP6 en cadeau, voici comment participer

OUKITEL lancera son prochain smartphone, le GT6, le 20 mars. Reprenant certaines des fonctionnalités implémentées sur le modèle précédent les plus appréciées des utilisateurs, OUKITEL WP6 se ​​caractérise essentiellement par deux aspects: tout d’abord, son Super batterie de 10000 mAh qui garantit jusqu’à trente jours d’autonomie avec une seule recharge, et son secteur photographique qui se compose d’un triple chambre arrière avec capteur principal de 48 MP.

OUKITEL WP6, fonctionnalités et GIVEAWAY

Pour ces caractéristiques, OUKITEL WP6 est le smartphone idéal pour les amateurs d’activités de plein air, qui pourra ainsi compter sur un smartphone durable, sans avoir à se soucier d’un éventuel manque d’autonomie, et qui, grâce à son appareil photo, vous permet de capturer les meilleurs moments de la journée. Plus précisément, la batterie de 10 000 mAh garantit 750 heures de veille, 52 heures d’appels et 25 heures de navigation sur Internet.

En plus de ces fonctionnalités, un autre point fort d’OUKITEL WP6 est son verre à corning d’une épaisseur de 1,1 mm. La page officielle dédiée au produit montre clairement qu’une perceuse s’est cassée en essayant de percer un trou dans le WP6. Cette technologie particulière permet au smartphone de résister à de graves chocs et chutes. Enfin, OUKITEL a déclaré que le système d’exploitation du WP6 sera très rapide et que son prix de vente (qui sera dévoilé le 20 mars) sera beaucoup plus compétitif que les propositions du marché actuel.

Pour accompagner le lancement de son WP6, OUKITEL a mis en place un GiveAway avec dix smartphones à gagner pour les plus chanceux. Il sera possible de participer au concours directement depuis page officielle dédiée à l’initiative, dans lequel, entre autres, il sera également possible d’accéder à toutes les informations sur l’appareil.