OUKITEL WP6 en vente dans le monde entier à partir d’aujourd’hui

Un peu plus de 190 euros pour vous ramener chez vous Téléphone rogged certifié IP69K, équipé d’un Appareil photo 48 MP et un Super batterie 10000 mAh. Bref, une véritable aubaine pour les amateurs d’aventures et d’activités de plein air, à la recherche d’un smartphone qui leur assure une longue autonomie et de bonnes performances, notamment dans le domaine photographique. Eh bien, ce smartphone peut être le nouveau WP6 par OUKITEL, en vente aujourd’hui dans le monde entier avec le 20% de réduction sur le prix de liste. En fait, OUKITEL WP6 peut être acheté sur AliExpress au prix de 195,26 euros.

Comme l’attendaient les fans de la série WP, la rumeur veut que “le premier téléphone robuste au monde équipé d’une batterie de 10 000 mAh et d’un appareil photo de 48 MP”, ainsi que “le téléphone robuste le plus abordable avec des spécifications de pointe«, OUKITEL WP6 a été présenté aujourd’hui et intègre les caractéristiques des smartphones de ce type et des appareils, pour ainsi dire, à usage traditionnel. Après, le fonctionnalités clés d’OUKITEL GT6.

Batterie 10000 mAh: grâce à la faible consommation d’énergie garantie par le processeur Helio P70 et la présence d’une batterie de 10 000 mAh, le smartphone garantit une autonomie de 32 jours en veille et 52 heures de conversation continue.

Caméra arrière triple 48 MP: pour prendre des photos détaillées et optimisées. Le processeur P70, associé à la haute résolution des caméras, crée l’un des combos les plus puissants pour smartphones avec des prix plus abordables. Le secteur photographique se compose de deux autres capteurs de 5 MP et 2 MP et d’une caméra frontale pour selfie de 16 MP.

Processeur Octa-core Helio P70: construite avec un processus TSMC 12 nm, la puce intègre huit cœurs. Helio P70 garantit un traitement des données beaucoup plus puissant et sa faible consommation contribue à prolonger la durée de vie de la batterie. Le compartiment matériel est complété par 6 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage interne.

Système d’exploitation plus rapide: selon un initié OUKITEL, la version du système d’exploitation WP6 a été optimisée par les développeurs pour obtenir le meilleur résultat. Ce faisant, WP6 garantit qu’il a une réponse plus rapide et sa vitesse de déverrouillage est encore plus rapide que certains smartphones de Huawei et Xiaomi.

Revêtement 70% en métal et verre Gorilla 1 mm: Gorilla Glass de WP6 est plus épais que tous les modèles précédents. Le métal résiste mieux à la température et les 70% de revêtement métallique dont est équipé le smartphone empêchent la coque extérieure de fondre dans des environnements supérieurs à 100 degrés.

Enfin, rappelez-vous que ces derniers jours, GiveAway de OUKITEL avec 10 smartphones WP6 à gagner gratuitement. Les gagnants de GiveAway seront annoncés aujourd’hui et les résultats seront annoncés le Page Facebook OUKITEL officielle.