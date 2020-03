OUKITEL WP6, le moins cher et le plus évolué en vente à partir du 20 mars

la triple caméra est devenue l’une des tendances dominantes cette année. En fait, de nombreux fabricants chinois ont également commencé à mettre en œuvre caméras haute résolution ses nouveaux smartphones. OUKITEL apporte cette fonctionnalité à son nouveau modèle GT6. A partir du 20 mars, WP6 sera en fonction vente mondiale sur la boutique officielle de aliexpress avec un 30% de réduction à 199,99 $. vous pouvez ajoutez le produit à votre panier maintenant pour obtenir votre siège pour le premier lot limité.

La série WP est conçue pour “repenser la communication extérieure”. Maintenir le super batterie qui a toujours caractérisé les smartphones OUKITEL, la série WP le présente pour la première fois écran de coupe sur les téléphones corrompus. A. A également été introduit Capteur principal 48 MP dans la triple caméra arrière. Avec une super batterie et sa triple caméra arrière de 48 MP, le WP6 est un smartphone unique sur le marché actuel des téléphones corrompus.

OUKITEL WP6, les principales caractéristiques du nouveau téléphone rogged

En plus de ces deux caractéristiques principales, le WP6 a une armure plus solide, dont 70% est composé d’un couvercle métallique d’aviation et d’un verre de gorille Corning de 1,1 mm. Dans la vidéo insérée juste au-dessus, une expérience est réalisée qui montre la solidité de ce verre.

Pour les amoureux du plein air, pour les aventuriers, un smartphone pourrait être le seul compagnon qui accompagne ces aventures. Son autonomie et sa stabilité pourraient signifier la vie ou la mort. la GT6 utiliser un CPU P70 12 nm, ce qui garantit une consommation d’énergie réduite, tandis que la super batterie de 10 000 mAh stocke une énorme quantité d’énergie par rapport à la consommation du processeur. Ces deux faits se traduisent par une durée de vie de la batterie plus longue, garantissant 32 jours de veille et 52 heures de conversation continue.

Voici quelques-unes des principales fonctionnalités de OUKITEL WP6:

Batterie de 10 000 mAh avec prise en charge de charge rapide 18 W;

Caméra arrière 48 MP + 5 MP + 2 MP. Caméra selfie avant 16MP;

Revêtement métallique 70% aviation, verre Corning Gorilla 1,1 mm;

Processeur Octa-core Helio P70;

Écran FHD + avec une résolution de 2340 x 1080 pixels

OUKITEL a annoncé que les utilisateurs verront bientôt un test de la consommation réelle de la batterie. Nous nous souvenons également que Giveaway avec un WP6 à gagner est toujours en cours. Tentez votre chance! Et rappelez-vous que le 20 mars, vous avez de bonnes chances de gagner ce smartphone avec une remise de 30%!