Outer Wilds pour apporter des rôtis de guimauve et la théorie quantique à la vapeur

Le jeu d’exploration scientifique Outer Wilds arrive enfin sur Steam cet été, après un an d’exclusivité sur Epic Games Store sur PC. Développé par Mobius Digital et publié par Annapurna Interactive, Outer Wilds a vu des joueurs explorer une série de petites planètes dans un système solaire qui était constamment réinitialisé mystérieusement toutes les vingt-deux minutes environ. Les joueurs devaient explorer les différents mondes d’Outer Wilds et découvrir la vérité derrière les secrets du jeu, qui comprenaient un certain nombre de mystères fictifs avec une forte dose de vrais principes mathématiques.

Maintenant, Outer Wilds arrive sur Steam, et tous les joueurs sur PC qui n’aiment pas Epic Games Store pour une raison quelconque pourront enfin y jouer eux-mêmes. Outer Wilds sera lancé sur Steam le 18 juin 2020 et, bien qu’il ne semble pas offrir de fonctionnalités supplémentaires non trouvées dans la précédente version Xbox One ou Epic Games du titre, est toujours un bon achat pour tout joueur qui aime l’idée du voyage interstellaire.

Outer Wilds a eu la malchance de sortir la même année que The Outer Worlds d’Obsidian, un jeu qui portait également sur l’exploration spatiale à la première personne mais avec une approche résolument différente du gameplay et de l’histoire. Alors que The Outer Worlds avait tendance à se concentrer sur le jeu de tir et la ruse pour traverser les situations, Outer Wilds s’appuie simplement sur la compréhension du joueur du monde et de ses mécanismes pour raconter une histoire. Les joueurs à la recherche d’un titre non axé sur le combat avec des puzzles hallucinants et une boucle de gameplay éternellement impressionnante devraient certainement garder Outer Wilds à l’esprit.

