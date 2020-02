Outlander Saison 5 Guide des acteurs et des personnages

Il y a des personnages nouveaux et de retour dans Outlander saison 5. Basé sur la série de livres de Diana Gabaldon, Outlander a été développé pour la télévision par Ronald D. Moore et présenté en première sur Starz en 2014. Caitriona Balfe et Sam Heughan tiennent le premier rôle dans cette histoire d’amour qui incorpore des éléments d’histoire et de voyage dans le temps.

Balfe joue Claire Randall, une ancienne infirmière de la Seconde Guerre mondiale qui, en 1946, se rend en Écosse pour des vacances avec son mari, Frank (Tobias Menzies). D’une certaine manière, Claire est transportée par magie en Écosse 1743 lors des soulèvements jacobites lorsqu’elle touche les rochers de Craigh na Dun. C’est ici qu’elle rencontre et tombe amoureuse de Jamie Fraser (Heughan), un guerrier des Highlands. Outlander La saison 5, qui suivra The Fiery Cross de Gabaldon, reprendra peu de temps après la fin de la saison 4 pendant la Révolution américaine. Jamie se bat pour défendre sa famille à tout prix sur Fraser’s Ridge, même s’il se range secrètement du côté des Britanniques, tandis que Claire essaie de garder la famille unie.

Balfe et Heughan en tête de la distribution de la saison 5 d’Outlander, mais le duo sera rejoint par une liste de visages reconnaissables des saisons précédentes. Voici un guide des acteurs et des personnages de la saison 5 d’Outlander.

Caitriona Balfe comme Claire Randall

Caitriona Balfe incarne Claire Randall, l’infirmière de combat vétéran qui a accidentellement voyagé 200 ans dans le passé jusqu’au 18e siècle en Écosse. C’est ici qu’elle se rencontre et finit par épouser Jamie Frasier. La performance de Balfe a reçu de nombreuses distinctions, dont cinq nominations aux Golden Globe pour la meilleure actrice dans un drame télévisé. Récemment, Balfe a interprété Mollie Miles dans le drame oscarisé Ford contre Ferrari.

Sam Heughan comme Jamie Frasier

Sam Heughan incarne Jamie Frasier, un guerrier des Highlands du XVIIIe siècle qui tombe amoureux de Claire, qu’il épousera plus tard. Pendant son séjour sur Outlander, Heughan a été nominé pour cinq Saturn Awards et un Critics Choice Award. En plus d’Outlander, 2020 sera une année chargée pour Heughan, car il devrait jouer aux côtés de Vin Diesel dans Bloodshot, qui sortira en salles en mars.

Outlander Saison 5 Supporting Cast

Sophie Skelton comme Brianna Randall Fraser: La fille de Claire et Jamie et la femme de Roger. Sophie Skelton a interprété Zoe Parker dans Day of the Dead: Bloodline et Lisa MacAvoy en 211.

Richard Rankin comme Roger Wakefield: Un professeur d’Oxford qui épouse Brianna. Richard Rankin est surtout connu pour son travail sur le sketch sketch écossais, Burnistoun.

Tobias Menzies comme Frank Randall: Le mari de Claire et descendant de Jonathan “Black Jack” Randall. Tobias Menzies a interprété Edmure Tully dans Game of Thrones.

Lauren Lyle comme Marsali Fraser: Fille aînée de Laoghaire MacKenzie et Simon MacKimmie, et épouse de Fergus Fraser. Lauren Lyle a joué dans Tell It to the Bees en face d’Anna Paquin.

Duncan Lacroix comme Murtagh Fitzgibbons Fraser: Le parrain de Jamie et chef des régulateurs. Lacroix a joué Henry de Percy dans Outlaw King de Netflix.

John Bell en tant que Young Ian: Le plus jeune fils d’Ian et Jenny Murray. Ian est appelé «jeune Ian» afin de se différencier de son père, Ian Murray. John Bell joue notamment Bain, le fils de Bard, dans The Hobbit: The Desolation of Smaug et The Hobbit: The Battle of the Five Armies.

David Berry comme Lord John Gray: Un soldat anglais et diplomate français qui tombe secrètement amoureux de Jamie. David Berry est surtout connu pour son rôle de James Bligh dans la série télévisée australienne A Place to Call Home.

César Domboy comme Fergus Fraser: Un immigrant français que Jamie embauche comme pickpocket. CésarDomboy avait un rôle de soutien dans le drame 3D de Robert Zemeckis The Walk avec Joseph Gordon-Levitt.

Maria Doyle Kennedy en tant que Jocasta Cameron: Artiste qualifié qui noue une relation avec Murtagh. Maria Doyle Kennedy a joué le rôle de Penny Lawlor dans Sing Street et Siobhán Sadler dans Orphan Black.

Colin McFarlane comme Ulysse: Esclave qui servait de majordome à Jacosta. La plupart des publics associeraient Colin McFarlane à son rôle de commissaire Loeb dans Batman Begins et The Dark Knight.

Tim Downie comme William Tyron: Gouverneur royal de Caroline du Nord. Avant son rôle sur Outlander, Tim Downie a joué Brevet dans Les Misérables et le duc de Gloucester dans The King’s Speech.

