ouvre le gymnase pour les robots

L’école polytechnique de Milan Il est l’un des instituts scientifiques et technologiques italiens les plus célèbres et souvent une série d’initiatives intéressantes ont lieu en son sein, visant à diffuser et à faire connaître le monde de la science et de la technologie aux jeunes adultes. Il est donc l’endroit le plus approprié pour accoucher et développer de nouvelles idées dans le domaine de la robotique. À cet égard, un domaine que nous pouvons considérer est récemment né au sein de cet institut une sorte de salle de gym pour robots ou le Leonardo Robotics Lab et Move Lab, un espace dédié à la recherche et à l’innovation dans le domaine des robots d’intelligence artificielle et des robots.

Que savons-nous de ce domaine innovant et de cette initiative milanaise

Au sein de cette structure, qui ce sera plus de 500 mètres carrés, il y aura plus d’une centaine de chercheurs qui testeront des robots de différents types en les faisant faire formation de toutes les activités auxquelles ils ont été programmés: des assistants de conduite qui étudieront par exemple la pupille du pilote, des visières pour la réalité augmentée, des robots chirurgicaux qui déplaceront des opérations sur des reins imprimés en 3D, des animaux en peluche qui ressentent des émotions lorsque vous les serrez dans vos bras, des drones de différents types et des robots destinés à collaboration industrielle. Ce ne sont que des exemples des différents types de robots qui peupleront cet espace dans lequel ils seront perfectionnés, en les testant sur le terrain. Ce projet a en fait commencé dès 2013 et réunit quatre laboratoires spécialisés différents dans la mobilité intelligente, dans les outils de haute technologie et autres robots. Le protecteur de l’École polytechnique Donatella Sciuto se déclare extrêmement enthousiaste à l’idée que cette structure accueille un projet aussi innovant. Les quatre laboratoires impliqués sont: Merlin, un laboratoire spécialisé dans le contrôle de mouvement, la mécatronique et la robotique industrielle; Airlab, qui traite de la gestion de la partie relative à l’intelligence artificielle et à la robotique; Movelab qui gère la partie de la mobilité intelligente et des véhicules intelligents; Nearlab, un laboratoire qui s’occupe du développement de solutions de haute technologie visant à la réadaptation et l’assistance aux patients handicapés et fragiles. Sans aucun doute la collaboration de ces quatre laboratoires entre eux contribuera à la création de projets intéressants et innovant.