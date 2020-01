Overcast podcast player lance Voice Boost 2, la prise en charge d’AirPlay 2, plus

Le lecteur de podcast tiers populaire Overcast a été mis à jour aujourd’hui avec de nouvelles fonctionnalités et améliorations intéressantes. Désormais, les utilisateurs d’Overcast peuvent écouter leurs podcasts préférés via la technologie AirPlay 2 d’Apple.

Avec AirPlay 2, les utilisateurs peuvent diffuser des chansons, des podcasts et bien plus à partir d’un iPhone ou d’un iPad simultanément vers n’importe quel appareil compatible, comme le HomePod, l’Apple TV et autres. Avec la mise à jour, vous pouvez utiliser Overcast pour lire des podcasts sur ces appareils avec des fonctionnalités telles que la prise en charge étendue de plusieurs pièces, le streaming audio vers des paires de haut-parleurs stéréo et une mise en mémoire tampon améliorée.

Si vous utilisez déjà Overcast, vous connaissez probablement Voice Boost. Il normalise le volume de la voix pour que chaque podcast joue au même niveau, permettant à l’utilisateur de les écouter dans des environnements bruyants, comme un aéroport ou un centre commercial bondé. Cette fonctionnalité a été entièrement reconstruite avec la dernière mise à jour pour être plus efficace et précise.

Le développeur Marco Arment décrit Voice Boost 2 dans son blog:

«Voice Boost est une combinaison de compression dynamique et d’égalisation qui peut rendre de nombreuses émissions plus écoutables et normaliser le volume de toutes les émissions. […] Voice Boost 2 atteint le même objectif que le Voice Boost d’origine, mais avec des méthodes considérablement plus sophistiquées, conduisant à des résultats plus cohérents et à une bien meilleure qualité sonore. »

En plus de cela, il est désormais possible d’ignorer les introductions de podcast et de partager des épisodes à partir d’un flux privé.

Présentation de Voice Boost 2 dans Overcast, qui apporte un nivellement du volume de qualité mastering à vos podcasts: https://t.co/wRTrqxZtSG

Également dans cette mise à jour (v. 2020.1):

– AirPlay 2 (avec Smart Speed ​​et Voice Boost, bien sûr)

– Sautez les intros / outros de X secondes

– Prise en charge restaurée d’iOS 12

– Ciel couvert (@OvercastFM) 31 janvier 2020

Overcast est disponible en téléchargement gratuit sur l’App Store. Les achats intégrés en option débloquent des options d’apparence et plus de fonctionnalités.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: