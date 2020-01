Overwatch Lunar New Year 2020: beaucoup de nouveaux skins arrivent

C’est à nouveau la période de l’année: Blizzard a lancé l’événement Overwatch Lunar New Year 2020, offrant un grand nombre de nouveaux skins à débloquer pour relever les défis. Le jeu célèbre l’Année du Rat avec un nouveau mode de combat appelé ‘Capture the Flag Blitz’. Il s’agit d’une version modifiée du mode Capture the Flag.

L’événement du Nouvel An lunaire 2020 est disponible à partir du 16 janvier et sera disponible jusqu’au 6 février. Pendant cette période, les joueurs auront accès à des défis qui seront répartis sur trois semaines. Le premier propose le skin «Monk Doomfist», le second le skin «Ancient Brozen Winston» et le troisième le skin «Paper Cutting Wrecking Ball».

Overwatch Lunar New Year 2020, prêt à débloquer tous les skins?

D’autres récompenses à débloquer incluent une icône de joueur Jingang Doomfist, qui est donnée après avoir remporté trois matchs, et le spray Focus Doomfist, qui est donné après avoir remporté 6 matchs. Il y a aussi des icônes et des sprays pour les deux autres skins au cours des deuxième et troisième semaines, qui peuvent tous être débloqués après avoir remporté trois, six et neuf matchs.

L’événement comprendra également des boîtes à butin lunaire qui offriront de nouveaux joueurs, des skins, des emotes, des sprays, des lignes vocales et plus, selon Blizzard. Les articles du Nouvel An lunaire de l’an dernier sont offerts à des prix réduits. D’autres skins sont disponibles en complétant des défis dans Arcade, Quick Play et Compétitif.

Les joueurs peuvent voir une galerie complète de tous les nouveaux skins du Nouvel An lunaire 2020 sur le site officiel d’Overwatch. Vous avez jusqu’au 6 février pour prendre possession de tous les skins exclusifs de cette période.