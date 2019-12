OWC lance Accelsior PCIe SSD pour Mac Pro, jusqu'à 8 To avec des vitesses allant jusqu'à 6000 Mo / s

Tout comme Apple a annoncé l'option SSD 8 To pour le Mac Pro, OWC a lancé un SSD PCIe avec des capacités de stockage allant jusqu'à 8 To et des vitesses atteignant des 6000 Mo / s. Le SSD OWC Accelsior 4M2 est alimenté par fente et commence à 480 $ pour le modèle 1 To.

OWC a annoncé le lancement de son nouveau SSD PCIe dans un communiqué de presse aujourd'hui:

le tout nouveau SSD interne Accelsior 4M2 ultra haute performance PCIe M.2 NVMe qui offre des vitesses réelles de plus de 6 000 Mo / s dans des capacités allant jusqu'à 8 To. L'Accelsior 4M2 est le SSD le plus rapide jamais construit par OWC et est la solution de stockage parfaite pour le montage vidéo grand format, les environnements VR / AR / MR, les jeux extrêmes, les applications gourmandes en calcul et d'autres besoins en bande passante élevée.

Apple vient d'ouvrir l'option SSD de 8 To lors de la configuration d'un Mac Pro et la mise à niveau à partir du SSD de base de 256 Go coûte 2600 $ et ce stockage offre des vitesses allant jusqu'à 3400 Mo / s.

En comparaison, le SSD Accelsior 4M2 avec 8 To de stockage est au prix de 1600 $ par OWC et offre presque le double des vitesses maximales à 6000 Mo / s.

Pendant ce temps, la version 1 To ne coûte que 480 $, 630 $ pour 2 To et 950 $ pour la version 4 To. Les commandes sont ouvertes maintenant et devraient être expédiées à partir du 30 décembre.

Nous avons précédemment examiné la version Thunderbolt 3 OWC de ce SSD et l'avons trouvé être une bonne option pour ceux qui travaillent avec beaucoup de données lourdes.

En plus du nouveau Mac Pro, le SSD Accelsior 4M2 est compatible avec les PC et les machines Mac Pro 2010 et 2012.

Points forts du SSD OWC Accelsior 4M2

Supercharge Mac et PC – idéal pour Mac Pro 2019, Mac Pro 2012 ou 2010 et les tours PC

Travaillez plus rapidement – plus de 6 000 Mo / s en vitesse réelle en RAID 0

Solutions optimisées OWC Aura P12 – Technologie NVMe PCIe 3.0 M.2 avancée

Stockez plus – stockez jusqu'à 8 To de séquences, images, fichiers et jeux critiques

Amorçable – commencez à travailler en quelques secondes

Alimenté par fente – aucun câble d'alimentation supplémentaire nécessaire

Inclut SoftRAID: logiciel robuste pour TRIM, surveillance saine et création et gestion personnalisées de sets RAID avancés

Prêt pour le déploiement – les solutions préconfigurées subissent une vérification des performances

Refroidissement silencieux – couvercle du dissipateur thermique à ailettes pour un fonctionnement sans ventilateur

Très polyvalent – s'installe dans un PCIe 3.0 ou 2.0 pleine hauteur, demi-longueur x8 ou x16

Plug and Play – aucun pilote requis

Sans souci – jusqu'à 5 ans de garantie limitée OWC

Restez à l'écoute car nous devrions examiner le SSD Accelsior dans un avenir proche.

FTC: Nous utilisons des liens d'affiliation auto générateurs de revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d'informations sur Apple:

[intégré] https://www.youtube.com/watch?v=Yw9SmFi0nOU [/ intégré]