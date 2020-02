paiement à tempérament et codes de réduction cadeau

Si vous demandez toujours, nous vous dirons: entre eBay et Amazon il n’y a pas de race. Le géant de Jeff Bezos domine tout le monde et surtout grâce à l’apport fondamental de télégramme.

Les célèbres chaînes sont présentes sur la plateforme de messagerie, dont certaines sont également dédiées à Amazon et ses offres ou codes de réduction. Pour les avoir tous, il vous suffit de vous inscrire au nôtre chaîne officielle Telegram en cliquant ici.

Amazon: de nombreuses offres valables pour une courte durée, prenez-les à la volée

Acer Aspire 3 A315-22-956Q Notebook with Dual-Core A9-9420e Processor, 8 GB DDR4 Ram, 256 GB PCIe NVMe SSD, 15.6 ″ HD LED LCD Display, Radeon R5 Graphics Card, Windows 10 Home, Black, PRICE : de 429 à 349 euros

CODE DE RÉDUCTION: Overmont Portable Backpack for Laptop PC Anti-theft bag up to 15.6 Inch Waterproof Multi-Purpose with USB Port / Headphones for Men Women Student for Casual School Travel Business, PRICE: from 29.90 to 22.42 euros, CODE: DYSXMTXM

CODE DE RÉDUCTION: Mini projecteur Vankyo Leisure 430, projecteur vidéo 4500 lumens avec écran 236 ″, prend en charge 1080P, haut-parleur HiFi, compatible avec la clé TV, smartphone USB SD SD VGA HDMI, PRIX: de 89,99 à 64,99 eurosCODE: F7X9MFOE

Smartphone Xiaomi Redmi 8, 3 Go de RAM + 32 Go de ROM, écran 6,22 ″ HD +, Snapdragon Octa-core 439, caméras arrière 12 MP + 2 MP, 5000 mAh, noir onyx, PRIX: de 139,99 à € 119,90

TAKUNA – Carte mémoire micro SD SDXC, haute vitesse, classe 10, avec adaptateur SD, compatible avec les smartphones et tablettes, 128 Go / 256 Go / 400 Go, 400 Go, PRIX: 11,99 euros

Samsung UE55RU7170U Smart TV 4K Ultra HD 55 ″ Wi-Fi DVB-T2CS2, série RU7170, 3840 x 2160 pixels, noir, 2019 [Classe di efficienza energetica A], PRIX: de 749 à 395 euros

Ordinateur portable Acer Nitro 5 AN515-52-59RK avec processeur Intel Core i5-8300H, 8 Go DDR4 Ram, 512 Go, écran LCD IPS FHD 15,6 ″, Nvidia GeForce GTX 1050 4 Go GDDR5, Windows 10 Famille, Noir, PRIX: à partir de 899 a 749 euros