Palantir et Amperity alun récoltent 1,5 M $ pour le démarrage du logiciel de conformité Seattle Bateau – .

Co-fondateurs de Bateau Paul Jarvis et Henry Hutcheson, distanciation pré-sociale. (Photo bateau)

C’est une période difficile pour de nombreuses startups technologiques au milieu de la crise COVID-19, mais certaines entreprises continuent de lever des fonds.

La startup de Seattle, Bateau, a annoncé lundi un cycle de pré-amorçage de 1,5 million de dollars dirigé par Founder’s Co-op, avec la participation du groupe Alumni Ventures, de Liquid 2 Ventures, de Ride Ventures et des investisseurs providentiels.

Cette entreprise vieille d’un an vend des logiciels de sécurité et de conformité aux entreprises qui doivent gérer leurs opérations sur plusieurs sites.

L’idée est d’alléger le fardeau imposé au personnel du siège et aux travailleurs sur le terrain pour se tenir au courant des dernières politiques. Bateau aide également à automatiser la tenue des dossiers.

Le PDG et cofondateur de Bateau, Paul Jarvis, a auparavant passé sept ans chez Palantir, où il a occupé des postes de fiabilité de site et d’opérations financières. Son co-fondateur Henry Hutcheson était ingénieur chez FullStory et Amperity avant de lancer Bateau avec Jarvis en juin dernier. Ils ont un employé supplémentaire.

La société était initialement concentrée sur les industries de consommation telles que la vente au détail et l’hôtellerie. Mais une fois la pandémie de COVID-19 frappée, Bateau a été approché par un fournisseur de soins à domicile qui voulait s’assurer que les politiques et les normes de sécurité étaient suivies de manière cohérente dans toutes ses communautés.

“Il y a un énorme besoin de permettre une conformité vérifiable dans l’espace de vie des personnes âgées en particulier, et nous sommes vraiment concentrés là-bas en ce moment car c’est là que le plus grand besoin est”, a déclaré Jarvis. “Mais nous espérons également être en mesure de soutenir d’autres entreprises multi-sites comme les détaillants et les restaurants alors qu’ils semblent rouvrir et fonctionner en toute sécurité dans les prochains mois.”

Alors que de nombreuses startups technologiques réduisent leurs dépenses et réduisent leur personnel en raison de la crise économique, certaines entreprises reçoivent plus d’attention pour répondre à la nouvelle demande causée par la pandémie.

“Aujourd’hui plus que jamais, soutenir le travail des équipes réparties avec cohérence et performances vérifiables est un besoin urgent dans un vaste secteur économique”, a déclaré Chris DeVore, associé directeur de la coopérative du fondateur, dans un communiqué. “Nous sommes ravis de travailler avec un ensemble aussi formidable de co-investisseurs pour aider Bateau à mettre cette importante solution sur le marché.”