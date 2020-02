Palit GeForce GTX 1650 KalmX avec refroidissement passif

Les cartes graphiques à dissipation passive sont devenues une option populaire lors de l’assemblage équipement compact dans lequel le silence être l’un des objectifs les plus importants, et la GeForce GTX 1650 KalmX est la réponse de l’assembleur Palit à cette demande croissante.

Comme nous pouvons le voir sur les images jointes, la GeForce GTX 1650 KalmX a un PCB très court, en fait le radiateur que Palit a utilisé pour garder ses températures sous contrôle dépasse sa longueur. Le Palit GeForce GTX 1650 KalmX utilise le Format mini ITX, mais son épaisseur est considérable, à tel point qu’elle limite considérablement son intégration dans des équipements dans lesquels l’espace est une ressource très limitée.

En termes de qualité de construction et d’assemblage, la GeForce GTX 1650 KalmX est parfaitement conforme. Si vous regardez l’image qui montre la carte en position centrale, vous verrez que La base de contact du radiateur couvre à la fois le GPU et les deux autres composants clés de celui-ci: VRM et mémoire graphique. Cela permet d’empêcher la chaleur de s’accumuler dans ces composants et éventuellement de se propager à travers le PCB.

Étant donné que le TDP de cette carte graphique est 75 watts Je pense que la solution mise en œuvre par Palit devrait être plus que suffisante pour maintenir de très bonnes températures de travail, même après de longues sessions d’utilisation. Au niveau des spécifications, la Palit GeForce GTX 1650 KalmX ne présente aucun type de changement par rapport à la version standard à dissipation active, ce qui signifie qu’elle conserve ses caractéristiques:

GPU avec architecture Turing fabriqué en 12 nm.

896 shaders

56 unités de texturation.

32 unités raster.

GPU à 1485 MHz-1665 MHz, mode normal et turbo.

Bus 128 bits

4 Go de GDDR5 à 8 GHz.

75 watts TDP.





Performances et prix du Palit GeForce GTX 1650 KalmX

Palit n’a pas donné le prix de vente officiel de cette carte graphique en Espagne, mais il devrait être égal ou légèrement supérieur aux modèles conventionnels avec refroidissement à air, c’est-à-dire qu’il devrait être d’environ 150 euros, environ.

Ses performances sont à la hauteur d’une GTX 1650 standard, ce qui signifie qu’il peut se déplacer jeux actuels en 1080p avec des qualités élevées ou très élevées, selon les exigences de chaque titre, et maintenir un bon niveau de fluidité.

À des fins de comparaison, il n’a pas d’équivalence directe, car il reste au-dessus de la GTX 1050 Ti mais il ne surpasse pas la GTX 1060 de 3 Go.