Palpatine’s Rise of Skywalker Costume présenté dans les photos des coulisses

Images des coulisses montrant le nouveau costume de Palpatine de Star Wars: The Rise of Skywalker ont été publiés en ligne. Le dernier long métrage de Star Wars sorti en décembre, et reste l’un des films les plus discutés de 2019. En raison du coronavirus, le film est sorti trois jours plus tôt sur Digital. La version physique sort toujours à la fin du mois.

The Rise of Skywalker est l’un des sujets de discussion les plus intéressants sur les réseaux sociaux. En tant que finale de la saga Skywalker, le film avait beaucoup de travail à faire. Fait intéressant, Rise of Skywalker a semblé revenir sur les développements de Star Wars: The Last Jedi. Théoriquement, avec la controverse de The Last Jedi, The Rise of Skywalker aurait dû voir le buzz des médias sociaux plus positif. Au lieu de cela, la majeure partie était négative. Le film a le score de critique de Rotten Tomatoes le plus bas, perdant face à The Phantom Menace. De nombreux téléspectateurs ont critiqué le film comme se sentant disjoint de son prédécesseur. Il n’y a pas si longtemps, les fans ont eu un accès anticipé à la romanisation de The Rise of Skywalker. Le roman approfondit davantage l’histoire, bien que parfois controversé. L’empereur Palpatine dans le film est en fait un clone, par exemple. (Non seulement cela, mais le roman révèle également que le père de Rey était un clone échoué de Palpatine.) Ian McDiarmid est revenu au rôle emblématique et a porté un nouveau costume pour la grande sortie du méchant.

Ceux qui espèrent avoir un bon aperçu du nouveau costume de Palpatine de The Rise of Skywalker sont pour un régal. Quelques images en coulisses (via hisfailedclone) montrant McDiarmid en costume ont été publiées sur Imgur. Découvrez-les ci-dessous.

Bien que le costume original de Palpatine comporte également une cape emblématique, le nouveau a des aspects rouges. Le nouveau costume ne sera probablement pas aussi emblématique que l’original, mais c’est toujours un choix de conception intéressant. Dans le film, Palpatine passe une grande partie de son temps assis sur son trône, mais il se lève dans l’apogée. La bataille se termine avec Rey, renforcé par les Jedi avant elle, maîtrisant l’empereur.

Étant donné la finalité de l’apogée de Rise of Skywalker, il est difficile d’imaginer le retour de l’empereur. Là encore, beaucoup ont probablement dit la même chose à propos du retour des Jedi il y a toutes ces années. Quoi qu’il en soit, la saga Skywalker a conclu avec Star Wars: The Rise of Skywalker. Actuellement, Disney a trois films Star Wars sur le calendrier de sortie. Il sera intéressant de voir ce que de nouvelles histoires attendent.

