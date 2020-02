Pandora vous permet désormais de diffuser de la musique sur l’Apple Watch sans iPhone

Pandora est sorti avec une mise à jour qui apporte une fonctionnalité très demandée, la prise en charge du streaming pour Apple Watch. Cela offre plus de flexibilité pour écouter votre musique préférée même si elle n’est pas téléchargée sur votre montre lorsque vous êtes loin de votre iPhone.

Mise à jour: Pandora indique que l’application Apple Watch mise à jour est actuellement déployée pour un petit groupe d’utilisateurs, mais devrait être déployée prochainement.

Pandora a lancé son application Apple Watch il y a un peu plus d’un an avec la prise en charge de l’écoute hors ligne, mais le streaming directement depuis le portable était absent jusqu’à présent (via MacRumors).

watchOS 6 a permis à des tiers de proposer une prise en charge du streaming audio sur Apple Watch. Pandora a noté la nouvelle fonctionnalité de streaming pour Apple Watch dans les notes de publication de la dernière mise à jour.

Présentation de notre nouvelle application Apple Watch autonome!

Laissez le téléphone à la maison et apportez toute votre écoute avec vous grâce à notre application Apple Watch mise à jour. Vous pouvez désormais diffuser votre musique et vos podcasts préférés directement depuis votre poignet – aucun téléphone requis.

Notamment, Spotify n’offre toujours pas de streaming avec Apple Watch, mais propose uniquement le contrôle de la musique jouée depuis votre iPhone.

Rendez-vous sur l’App Store sur votre Apple Watch pour passer à la dernière version et bénéficier de la prise en charge du streaming.

