Pape Simulator, devons-nous vraiment ajouter autre chose?

L’éditeur Ultimate Games a décidé de publier un nouveau trailer pour un titre irrévérencieux et absolument hors du commun. C’est Pope Simulator, un jeu dont le titre dit déjà tout. En fait, le jeu vous permettra de vous faire passer pour le Pape dans un titre défini par les développeurs comme gestion basée sur le réalisme et la stratégie.

“Pour le moment, le titre est à un stade précoce de développement, la bande-annonce a été publiée à des fins promotionnelles uniquement “, explique Mateusz Zawadzki, PDG d’Ultimate Games. Cependant, l’esprit de Pope Simulator peut être déduit de ces premières images. L’approche du jeu sera sérieux et unique et permettra au joueur de décider de la liberté d’affronter chaque défi. Le but sera d’augmenter la visibilité du Pape dans le monde à travers ses actions.

Pope Simulator arrivera sur PC

Les différents les défis du jeu refléteront certains problèmes actuels. Le monde moderne offre de nombreuses pistes de réflexion et la capacité d’influencer les différents gouverneurs et présidents jouera un rôle fondamental. Les pèlerinages et les activités à mener pour améliorer la perception des gens seront importants.

Toutefois, bénir même une petite fille ou la foule aidera à remonter le moral des gens. Le pouvoir du Pape peut également être rechargé en priant, pour améliorer la puissance et la force de ses actions.

au la date de sortie prévue est actuellement inconnuecependant, la page Steam titre est disponible. Les exigences pour jouer ne sont pas très élevées, donc même les PC bas de gamme peuvent vous faire porter la robe du Pape sans aucune difficulté.