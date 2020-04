parce que le réseau de Tim, Wind, Iliad, Tre et Vodafone n’est pas dangereux

En Amérique, cela a déjà été une réalité pendant un certain temps, en Europe, elle continue le réseau 5G est désormais vraiment partout. Le progrès de la technologie dans ce sens, est en constante évolution. Il semble en effet qu’à grande vitesse, dès qu’une connexion rapide innovante est inventée, travaillent déjà pour créer le prochain. Le réseau 5G deviendra une nouvelle norme mondiale, ce qui entraînera de nombreux changements, heureusement pour la plupart positifs. Pourtant, beaucoup a été dit à ce sujet, peut-être trop comme si ce 5G était un ennemi, un danger dont vous devez vous protéger. Et entre les allégations et les fausses nouvelles, il y avait beaucoup de confusion. Expliquons donc pourquoi, le réseau 5G n’est pas à craindre.

Réseau 5G, toutes les raisons pour lesquelles il n’y a rien à craindre

Tout d’abord, il est important de comprendre que il n’y a aucune preuve que le rayonnement émis par la 5G soit plus dangereux que ceux des réseaux précédents. L’augmentation du nombre de répéteurs par rapport au passé ne fait que répartir mieux et plus homogène- ment les ondes électromagnétiques sur l’ensemble du territoire. Une meilleure distribution implique moins d’impact sur les gens.

Bien qu’en ce moment il n’est pas possible de mesurer précisément le niveau des émissions auxquels nous sommes exposés, il est important que vous sachiez qu’il existe une loi qui prévoit une quantité maximale de rayonnement pouvant être soumise sur le sol italien. Par conséquent, à mesure que les répéteurs du réseau 5G augmentent, tous ceux de l’ancien réseau 3G seront désactivés, équilibrant parfaitement la quantité d’émissions possibles.