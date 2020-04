Bien que rien ne soit sûr à 100% quand il s’agit d’échanger notre argent, cependant effectuer des paiements avec des smartphones est plus sûr que d’utiliser nos cartes de crédit. Cette forme d’achat est née il y a peu d’années entre la curiosité des geeks et des utilisateurs à la mode, mais dans cette quarantaine et en période de «zéro contact», il se généralise.

Pour les paiements sans contact via smartphone, vous pouvez choisir différentes applications pour Apple et Android, en se souvenant que l’application Google Pay utile est déjà présente sur les systèmes de robots. En fait, presque toutes les banques traditionnelles ou en ligne ont une application propriétaire, et pour cette raison, certaines distinctions devront être faites à l’avenir.

Une différence importante par rapport à l’utilisation des espèces ou des cartes de crédit est que une fois que l’argent volé est perdu, alors que si vous perdez votre smartphone, il ne peut pas être utilisé par une âme vivante étant donné les milliers de blocs avec empreintes digitales pour le décourager.

Paiements avec Smartphone: parce qu’ils sont meilleurs qu’une carte de crédit

Une application de paiement est beaucoup plus sûre que tout autre outil, car une fois que vous avez enregistré votre carte de crédit, même prépayée, il vous sera demandé de définir un code PIN ou de donner votre consentement pour y accéder avec votre empreinte digitale ou avec le FaceID. Comme vous pouvez le comprendre, aucun attaquant ne pourra utiliser un appareil de paiement POS sans que vous le remarquiez. Et aussi, par rapport aux cartes de crédit, personne ne peut cloner votre téléphone pour voler des données si vous n’y avez pas accès sans verrou au préalable.

Maintenant vous vous demandez “mais si c’est si sûr, pourquoi peu utilisent les paiements par smartphone?”. Eh bien, nous pouvons vous dire que tout le monde n’est pas convaincu qu’il peut faire confiance et, bien sûr, ce n’est pas un service entièrement gratuit.

Mais si du côté des utilisateurs, nous pouvons éviter de nombreuses taxes, le vrai problème est le coût pour l’opérateur: en Italie, avoir un point de vente est oui obligatoire mais implique le paiement de 1% de la collecte et d’autres frais. Cependant, plus vous allez loin, plus il y a d’offres avantageuses, tout comme il est vrai que bientôt la bonté de la sécurité offerte par les paiements par smartphone va briser l’esprit de chacun.

Le client occasionnel ne pourra pas déposer de faux billets, l’opérateur ne pourra pas nous dispenser de la réception, et la probabilité d’être volé diminuera considérablement. Quand la circulation de l’argent liquide dans les poches italiennes et les caisses enregistreuses diminuera de nombreux crimes tomberont également inexorablement.