Parcs Disney: 10 choses que nous savons déjà sur le luxe Star Wars: Galactic Starcruiser Hotel

Les parcs à thème Disney sont connus pour leurs thèmes incroyables, qui aident à donner vie à certains des films les plus populaires. Avec des détails incroyables, les invités sont transportés de la Terre directement au cœur de leurs films préférés, et bien sûr, Guerres des étoiles en fait partie.

Les parcs Disney ont créé une terre entière pour plonger les invités dans Guerres des étoiles, où les droïdes et les stormtroopers parcourent les terres. Les gens ont la chance de monter à bord du Millenium Falcon ou de rencontrer Kylo Ren dans ce qui est un endroit incroyable à visiter.

Cependant, Disney cherche déjà à dépasser cela en créant un thème Guerres des étoiles Hôtel. C'est vrai, les clients pourront littéralement vivre et respirer les films pendant leur séjour, dans la propriété de l'hôtel Star Wars: Galactic Starcruiser. Voici ce que nous savons déjà sur la station.

dix Expérience de croisière





Même si cet hôtel sera très bien implanté sur le terrain, Disney commercialise cet hôtel comme une expérience de style croisière. Le «navire» s'appelle le Halcyon, et les invités arriveront et partiront tous en même temps. Une fois enregistrés, les invités embarqueront dans une nacelle de lancement, qui donnera l'impression de décoller dans l'espace.

Vous voyez, cette croisière n'aura pas lieu dans l'eau, elle sera dans l'espace. Les invités verront des étoiles et des planètes voler devant leurs fenêtres, et le pod finira par s'arrimer à l'Halcyon, qui permettra aux gens d'aller explorer le complexe et d'autres quartiers de Disney.

9 Floride uniquement





Alors que les manèges et les thèmes de Star Wars peuvent être trouvés dans tous les parcs à thème de Disney à travers le monde, on ne peut pas en dire autant de l'hôtel à venir. Même si Disney possède également ses propres hôtels dans tous ses emplacements, cet emplacement particulier sera situé en Floride uniquement.

Du moins, pour l'instant, c'est. Disney aime souvent se développer et apporter des idées populaires à tous ses emplacements, mais le plan actuel est que l'hôtel soit créé à Orlando, en Floride. Cela a du sens en termes d'affaires pour Disney, car Walt Disney World est le plus populaire de tous ses emplacements.

8 Le travail a commencé





Cette image pourrait ressembler à un gâchis complet et absolu, mais c'est en fait l'emplacement exact de l'hôtel Star Wars: Galactic Starcruiser. Comme vous pouvez le voir sur l'image, les travaux ont également commencé sur le processus de construction de l'hôtel, ce qui est une bonne nouvelle.

Des projets comme celui-ci prennent évidemment du temps en raison de l'échelle de la construction. Lorsque vous ajoutez la technologie étonnante qui sera proposée, cela ne fait que prolonger la longueur. Cependant, la construction est certainement en cours à Orlando en ce moment, alors que Disney s'efforce de le terminer le plus rapidement possible.

sept Date d'ouverture





Bien que la construction de l'hôtel soit en cours, Disney n'a pas encore révélé de date d'ouverture officielle pour l'emplacement. Ne voulant probablement pas décevoir quiconque pourrait réserver des vacances spécifiquement autour de cet hôtel, Disney s'est retenu en donnant une date confirmée.

Cependant, l'ouverture devrait avoir lieu à un moment donné en 2021. À mesure que ce temps approche, vous pouvez vous attendre à ce que plus de détails soient révélés, Disney construisant l'anticipation et, bien sûr, vendant des billets pour que les gens restent sur place.

6 Activités à bord





Quiconque a déjà fait une croisière vous dira que l'un des plus grands points forts est les activités à bord. Cela pourrait être une croisière à travers la galaxie, mais cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas d'activités, comme Disney l'a confirmé.

Il semble qu'ils essaient de créer un hôtel si immersif que vous n'aurez peut-être même pas besoin d'aller dans les parcs à thème, car une journée ici suffira. Une idée qui a été révélée est la possibilité pour les gens de tester leurs compétences avec la force en brandissant un sabre laser pour affronter une télécommande, ce qui pourrait être une forme de jeu VR.

5 Voyage à Batuu





Bien que Disney crée une véritable expérience pour les clients de l'hôtel, cela ne signifie pas que les gens sont coincés à l'intérieur pendant l'expérience. Toutes les croisières ont tendance à s'arrêter à différentes destinations pendant leur course, tout comme celle-ci, qui s'arrêtera à Batuu.

L'excursion emmène les invités au Black Spire Outpost, qui est la zone détaillée que Disney a créée dans les studios d'Hollywood. Cette zone comprend deux manèges, le bar cantina, des points de restauration et des occasions de rencontrer et de saluer avec des personnages.

4 Utilisation du navire





Les invités à bord de ce navire particulier auront une opportunité incroyable d'essayer réellement de faire fonctionner le système de navigation. Une partie de l'itinéraire permettra aux invités d'être dans cette situation, ou de contrôler le système de défense des navires, dans ce qui sera une opportunité pratique.

Les gens seront également autorisés à se faufiler dans la salle d'ingénierie du navire, à participer à des réunions secrètes avec des espions de la Résistance elle-même. Cela aidera à poursuivre cette expérience vraiment unique dans une vie qui sera incroyablement détaillée.

3 Pas de fenêtres





Comme nous l'avons déjà mentionné, l'idée derrière cet hôtel est que les clients auront l'impression de voyager littéralement dans l'espace. Cela peut sembler ridicule lorsque vous êtes au milieu de la Floride, mais Disney va tout faire ici et une partie de cela est qu'il n'y aura en fait pas de fenêtres dans cet hôtel.

Eh bien, du moins pas dans le sens traditionnel du terme. Il y aura des fenêtres dans l'hôtel, mais elles n'offriront pas de vues sur les couchers de soleil de la Floride. Au lieu de cela, ils utiliseront la technologie pour montrer l'espace, les étoiles et les planètes afin de donner vraiment l'impression que vous êtes sur un navire dans les airs.

2 Alien Crew





Disney est toujours connu pour faire un effort supplémentaire lorsqu'il s'agit de plonger les gens dans une expérience, et c'est ce qui va se passer avec cet hôtel. le Guerres des étoiles le monde est connu pour avoir une collection sauvage d'étrangers et de robots qui habitent les mondes.

Eh bien, ce sera la même chose dans cet hôtel. Disney a affirmé que l'équipage de ce “ navire '' serait composé d'étrangers, ce qui aiderait vraiment les invités à croire qu'ils ont quitté les marais de Floride et sont entrés dans une galaxie, très loin.

1 Deux nuits seulement





Alors que les gens qui voyagent en Floride pour découvrir tout ce que l'endroit le plus magique de la Terre a à offrir le font normalement pendant au moins une semaine, vous ne passerez pas tout ce temps dans cet hôtel. En effet, Disney a annoncé que le séjour maximum de l'hôtel serait de deux nuits seulement.

De toute évidence, la société s'attend à une énorme demande pour cet hôtel lors de son ouverture définitive, et c'est une façon de garantir au plus grand nombre possible de personnes d'en faire l'expérience. Bien que la durée maximale puisse finir par s'étendre à l'avenir, pour son ouverture au moins, elle sera limitée à seulement deux nuits.

