Paris Hilton veut également être président des États-Unis

Au cours du week-end, à travers un article publié sur son compte Twitter officiel, le rappeur Kenye West a annoncé « ses intentions » de se présenter à la présidence des États-Unis. Maintenant, Paris Hilton a décidé de suivre ses traces.

Le 4 juillet, avec le hashtag # 2020VISION et un drapeau américain, Kanye West a annoncé qu’il se présenterait comme candidat à la présidence du pays. Plus précisément, il a écrit que «maintenant, nous devons concrétiser notre vision de l’Amérique en faisant confiance à Dieu, en unifiant nos idéaux et en construisant l’avenir. Je vais me présenter comme président! »

Hilton à la présidence?

Annonces :

Le mouvement a été suivi par Paris Hilton qui, sur son compte officiel, a écrit le message « Paris pour le président » accompagné d’un emoji représentant le drapeau américain.

Le fait a accumulé des milliers de réactions qui, bien que posant des positions contradictoires, montrent que cette « candidature probable » pourrait être intéressante.

PARIS POUR LE PRÉSIDENT ✨🇺🇸👸🏼✨ – Paris Hilton (@ParisHilton) 5 juillet 2020

Après ce premier message, la femme d’affaires et chanteuse a mis en ligne une photo la montrant à côté de la Maison Blanche, mais peinte en rose.

Cette photographie était accompagnée du message « J’aime le son de cela » et du hashtag #MakeAmericaHotAgain, qui fait référence à l’expression que Donald Trump a utilisée lors de sa campagne il y a quatre ans.

Les messages de Paris Hilton et de Kanye West ont généré un émoi particulier sur les réseaux sociaux. Jusqu’à présent, le poste de Kanye West compte plus de 1,1 million, tandis que Hilton a conservé plus de 190 000 likes.

Prêt pour les élections

Ces mouvements ne pourraient être rien d’autre qu’une stratégie de promotion visant à anticiper ce que seront les élections de fin d’année et ce que cet événement signifiera en termes d’attention du public.

Au cours des dernières années, les élections présidentielles et le discours autour de l’événement politique se sont avérés être de dignes concurrents pour les marques en course pour gagner en pertinence.

Il suffit de revenir sur ce qui s’est passé lors de l’édition 2017 du Super Bowl, lorsque les politiques d’immigration, économiques et sociales promues par Donald Trump sont devenues le thème central de la conversation.

Les résultats offerts par l’historique des recherches Google rendent le phénomène clair. Alors que dans l’édition 2016 du Super Bowl, il y avait une grande différence entre la fréquence de recherche en ligne des termes « Super Bowl » et « Barack Obama », dans laquelle le premier dépassait de loin le second, un an plus tard, les requêtes en ligne Lié à Donald Trump et au Super Bowl allait de pair.

La tendance est logique si l’on considère la polarisation des opinions que l’Union américaine a vécues depuis lors, à la fois en interne et en externe, en raison des positions prises par l’administration de la Maison Blanche sur des questions aussi délicates que la construction du mur, le rôle des femmes dans la société, l’interdiction d’accès aux visiteurs musulmans, la déportation des migrants et la rupture commerciale avec des marchés importants au niveau international.

L’histoire se répète

Tout peint pour que cette année le scénario soit reproduit. Les élections de novembre seront caractérisées par des discours mitigés qui généreront trop de bruit, ce qui laissera peu de place aux marques et personnalités telles que Parsi Hilton ou Kenye West pour faire partie de l’intérêt et de la conversation du public.

L ‘«annonce» de leurs intentions d’être prétendants à la Maison Blanche à une date aussi emblématique que le 4 juillet, peut être bien lue comme un acte anticipé afin de ne pas perdre de sa pertinence et de rester dans le collimateur du public, une prémisse qui gagne en pertinence. si l’on considère les mouvements récents que West a eu au moins dans le domaine des affaires. Seul le temps nous dira quel est le véritable objectif de ces messages particuliers.

ABONNEZ-VOUS AU CONTENU PREMIUM POUR SEULEMENT 299 $