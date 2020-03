Parks & Rec: l’histoire derrière la chanson thème | .

le Parcs et loisirs La chanson thème est toujours l’une des chansons les plus reconnaissables de l’histoire de la télévision. Même si la chanson ne dure que 30 secondes, elle attire instantanément l’esprit des gens sur les visages de Pawnee. Depuis que la série a duré sept saisons, de 2009 à 2015, le générique d’ouverture a reçu beaucoup d’exposition, et cela n’inclut pas les années de streaming et de syndication.

Le générique d’ouverture de Parks & Rec présentait un montage de la distribution mélangé avec des images de la ville fictive de Pawnee. Comme certains des personnages changeaient d’une saison à l’autre, quelques images de distribution changeraient également, mais la chanson thème restait toujours la même. Il n’y avait pas de paroles pour la chanson car elle était juste instrumentale, et elle s’est avérée assez optimiste et entraînante.

La chanson thème Parks & Rec a été créée par les auteurs-compositeurs Gaby Moreno et Vincent Jones. Moreno est un guitariste avec une expérience dans le blues, le jazz, la soul et le R&B, tandis que Jones est un claviériste. Leur chanson a été choisie parce qu’elle était censée décrire parfaitement la vie quotidienne dans une petite ville d’Amérique. La chanson était également suffisamment entraînante pour permettre efficacement aux téléspectateurs d’associer la mélodie au groupe principal de personnages. La sélection de la chanson thème, cependant, était un peu unique.

La première de la série Parks & Rec approchait rapidement et la série n’avait toujours pas de chanson thème. Les producteurs ont donc embauché BMI pour publier un e-mail de masse à la recherche de compositeurs pour créer une chanson joyeuse pour un tout nouveau faux documentaire. BMI offrait 7 500 $ pour la libération des droits de la chanson sur NBC, ce qui en faisait essentiellement un concours. La mise en garde était le fait que les compositeurs n’avaient que cinq jours pour envoyer leurs soumissions. Le manager de Moreno a transmis l’e-mail et s’est mis au travail avant de se tourner vers Jones pour obtenir de l’aide.

Quand Moreno a travaillé pour la première fois sur la chanson, elle avait plus une ambiance folk. Les compositeurs n’avaient pas grand-chose à faire au début, car les détails concernant la série n’étaient pas publiés. L’e-mail a déclaré que Parks & Rec était comme The Office, mais la chanson titre principale ne devrait pas correspondre à l’autre série. Ils voulaient quelque chose d’unique et d’original avec un choix de paroles ou strictement instrumentales.

Après que Moreno et Jones aient fait leur démo, ils l’ont envoyée et quelques semaines se sont écoulées. Ils ont alors entendu que leur création avait fait la première coupe avec 80 chansons restantes. On ne sait pas combien de démos au total ont été envoyées, mais le nombre était supposé être très élevé en raison de la portée de BMI. Moins d’un mois après l’envoi de la chanson, Moreno et Jones ont été contactés pour leur annoncer que leur thème avait été choisi comme officiel Parcs et loisirs chanson du thème. Le processus peut être non traditionnel en ce qui concerne les thèmes télévisés, mais il a fonctionné pour toutes les personnes impliquées.

