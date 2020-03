Parlez du coronavirus avec des experts locaux; musique en direct en ligne; rencontrer un PDG de licorne – .

– La nouvelle pandémie de coronavirus a bouleversé la façon dont le monde entier travaille et vit actuellement. Les politiciens, les médecins et les scientifiques ont tous pesé sur des opinions qui se contredisent parfois, laissant aux gens beaucoup de questions et pas beaucoup de réponses. Le Pacific Science Center accueillera en direct un panel d’experts locaux conçu pour parler des derniers développements et donner aux gens la possibilité de poser des questions et d’obtenir des réponses en temps réel. COVID-19: Connectez-vous avec les experts sera diffusé sur la chaîne YouTube du Pacific Science Center à 19 h. PT le 24 mars. Le panel comprendra Teresita Batayola, PDG d’International Community Health Services; Dre Marisa D’Angeli du Département de la santé de l’État de Washington; et la Dre Hilary Godwin, doyenne de l’École de santé publique de l’Université de Washington. Entre eux, ils ont plus de 60 ans d’expérience dans le domaine de la santé.

– Après l’annulation de la convention annuelle SXSW, des artistes locaux de Seattle se sont réunis pour former NXNW, un événement en ligne avec des performances en direct et des tables rondes sur la création musicale dans le monde numérique. Toutes les représentations auront lieu au London Bridge et seront diffusées en direct depuis la page Facebook de Dick’s Drive-In jusqu’au 25 mars. Les vidéos continueront d’être disponibles après la fin de l’événement. Certains des panneaux comprennent un guide pour organiser des événements numériques et un aperçu de la façon dont la technologie crée le décor de scène pour s’adapter à une performance numérique.

– Le Hacker News Seattle Meetup donne aux entrepreneurs locaux la chance de rencontrer virtuellement Eugenio Pace, PDG et fondateur d’Auth0, l’une des rares startups de Seattle évaluée à plus d’un milliard de dollars. Auth0 est une plateforme pour les entreprises qui leur permet de rationaliser l’authentification des utilisateurs. Pace partagera les leçons apprises et répondra aux questions des participants via un webinaire en ligne.