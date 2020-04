Partagez-vous Netflix? Ainsi, vous pouvez protéger votre profil avec un code PIN

Depuis sa création, Netflix permet de créer profils utilisateurs dans le même compte. Cela a ses avantages, car ce n’est pas le même contenu que vos parents voient il peut vous voir, votre partenaire ou votre frère. De plus, par défaut, un compte est toujours créé axé sur le plus petit de la maison.

Aussi. Netflix a récemment amélioré sa gestion des profils d’utilisateurs, notamment pour que les parents ou tuteurs puissent mieux surveiller ce que les mineurs voient. Entre autres, il est possible de créer des profils avec un classe d’âge, vous n’aurez donc accès qu’à du contenu compatible. De plus, il est possible de bloquer un contenu spécifique.

Une autre des améliorations introduites dans cet aspect est la possibilité que vous protégiez votre propre profil en l’utilisant un code PIN. En d’autres termes, si vous êtes l’administrateur du compte Netflix, vous pouvez empêcher d’autres utilisateurs de jouer avec votre liste ou votre historique de visualisation. C’est quelque chose qui ne devrait pas être nécessaire, mais la confiance n’est pas toujours possible.

Voyons comment fonctionne le code PIN Netflix afin que personne ne touche à votre profil Netflix sans votre autorisation. Facile, rapide et il vous évitera des problèmes de coexistence avec qui partage votre compte.

Ajoutez un code PIN à votre profil Netflix

Netflix l’appelle profils de bloc. Il s’agit de restreindre l’accès à un profil de compte Netflix. Donc, juste qui connaît le code PIN Vous pourrez accéder à ce profil.

Pour rendre cela possible, passons à la version Web de Netflix. Connectez-vous avec votre compte utilisateur et accédez à compte. Vous pouvez également accéder au compte à partir de ce lien, en entrant votre nom d’utilisateur et votre mot de passe.

Dans la section Profil et contrôle parental Vous verrez les profils Netflix créés. Par défaut, il y a généralement le principal et celui des enfants. Affichez le profil que vous souhaitez protéger et Verrouillage de profilcliquez sur Changer Si le message Désactivé apparaît.

Pour des raisons évidentes, il vous sera demandé de ressaisir le mot de passe de votre compte. Seul l’administrateur du compte peut configurer les verrous PIN. Ensuite, vous devez activer l’option “Un code PIN est nécessaire pour accéder au profil de …” et définir ce code PIN, un code à quatre chiffres qui va de 0000 à 9999. Assurez-vous qu’il est difficile pour les autres utilisateurs de votre Netflix.

En option, vous pouvez activer une deuxième option, “Demander le code PIN pour ajouter de nouveaux profils”. Cela empêchera quelqu’un qui utilise un compte avec certaines limitations de les ignorer en créant un nouveau profil. Après enregistrer les modificationsVous recevrez un e-mail vous informant des modifications.

À partir de maintenant, lorsque vous verrez la fenêtre des profils Netflix, sous la vôtre vous verrez un cadenas indiquant qu’il est bloqué. Lorsque vous y accédez, vous devez indiquer le code PIN que vous avez précédemment configuré.

Comme je l’ai dit, ce verrouillage PIN peut être utilisé pour empêcher les utilisateurs d’entrer votre profil ou d’organiser des profils. Vous pouvez, par exemple, configurer un code PIN pour chaque profil Netflix et que seuls vous et son utilisateur respectif le connaissez. Ce sera donc plus facile pour vous gérer les profils et empêcher certains d’accéder aux profils des autres.

Et si vous oubliez un code PIN? Comme pour le mot de passe de votre compte Netflix, vous pouvez récupérer le code PIN en cliquant sur le lien “Vous avez oublié votre code PIN?”.

👇 Plus de Breaking News