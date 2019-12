Partie II et plus – .

Il y a beaucoup de gens qui attendent ce week-end depuis quatre ans. J'étais de ceux qui, après le réveil de la force a fait ses débuts en 2015, ne pouvait pas attendre pour voir ce qui s'est passé ensuite. The Last Jedi s'est avéré avoir un ton très différent et, à bien des égards, a fourni une excellente conclusion à la Skywalker saga. Le problème était que nous avions encore un épisode en cours, La montée de Skywalker, qui sera présenté ce week-end.

Alors oui, vous vous rendrez probablement au théâtre ce week-end, peut-être plus d'une fois, pour voir comment se termine la nouvelle trilogie, que vous ayez vu ou non des spoilers – ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas pour vous dire quelque chose sur le film ici. Ce que je vais dire, cependant, c'est que tout le monde dans l'industrie s'est empressé de sortir ses remorques à temps pour Guerres des étoiles première, ce qui signifie que nous avons un tas de clips passionnants pour vous.

Après le premier Veuve noire et Wonder Woman 1982 bandes-annonces lancées au cours des dernières semaines, nous avons maintenant quelques versions intéressantes que vous verrez jouer avant La montée de Skywalker. Les plus notables sont la première bande-annonce du film d'espionnage de Christopher Nolan Principe et un premier aperçu Un endroit calme 2. Le nouveau Top Gun Le film a également reçu une nouvelle bande-annonce cette semaine qui vous rappellera tout ce que vous avez aimé dans l'original. Et Une descente, une affaire Will Ferrell / Julia Louis-Dreyfus, c'est aussi quelque chose à garder à l'esprit.

Je ne peux pas vous laisser regarder les clips ci-dessous avant de vous rappeler que le 20 décembre ne marque pas seulement le lancement officiel de La montée de Skywalker. La première saison de Le sorceleur est également disponible sur Netflix.

1917

Un endroit calme: Partie II

Une descente

En avant

Le respect

Saint Maud

Principe

La femme à la fenêtre

Top Gun: Maverick

