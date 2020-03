Partitions de disque sous Windows, utilisations et avantages

Les partitions de disque sont les noms qui reçoivent la division des unités de stockage sur un ordinateur personnel. Et il a ses avantages, car ce “Découpage” virtuel d’un disque dur ou d’un SSD (ou plusieurs d’entre eux ou RAID) est un bon moyen de classer les disques en plusieurs “disques logiques”, chacun avec son propre système de fichiers et géré indépendamment par le système d’exploitation.

Sur les systèmes Windows, les partitions sont identifiés par une lettre suivie de deux points. Lorsque nous achetons un nouvel ordinateur Windows, il est fort probable qu’il possède une seule partition «C:» qui occupe tout l’espace disque. Certains fabricants ajoutent de petites partitions pour la récupération du système et d’autres nouveaux équipements pour le démarrage sous EFI, mais ne sont pas destinés à la gestion des utilisateurs. Sur d’autres systèmes tels que Linux et UNIX, il est courant d’utiliser directement plusieurs partitions pour les fichiers, les données utilisateur et la mémoire virtuelle temporaire.

Sous Windows, ils peuvent être créés à la discrétion de l’utilisateur. Pour sa gestion, le système offre gestionnaire de disque (Disk Management), un outil interne dédié à la gestion des unités de stockage installées en interne ou connectées en externe sur un ordinateur personnel régi par les systèmes d’exploitation Microsoft.

L’utilitaire a très peu changé ces dernières années, mais il est toujours très utile sans avoir à utiliser des applications externes spécialisées dans ce type de tâches. Il fonctionne de manière similaire dans Windows 7, 8.1 et Windows 10 et sert à faciliter la maintenance, la sécurité des données, les performances et l’organisation des fichiers dans les unités de stockage. Et bien sûr, gérer les partitions de disque que nous allons examiner aujourd’hui.

Avantages des partitions de disque

Les partitions sont couramment utilisées par les utilisateurs avancés et les administrateurs, mais elles sont un aspect assez inconnu du public. Et ça ne devrait pas. Sa création est indispensable si l’on veut installer plusieurs systèmes d’exploitation sur le même ordinateur, mais ils ont d’autres avantages de sécurité ou de performances qui conseillent son utilisation comme:

Protégez vos données en cas de défaillance du système. Si le système d’exploitation échoue pour une raison quelconque (pilotes, applications ou virus), vous ne pourrez peut-être pas accéder au lecteur sur lequel il est installé, mais au reste. Le fait d’avoir au moins deux partitions, une pour le système et une pour les données, garantit qu’une défaillance du système n’affectera pas vos fichiers personnels. De la même manière, si nous devons réinstaller le système d’exploitation à partir de zéro, nous n’aurons qu’à formater sa partition, en gardant en sécurité les partitions supplémentaires que nous avons créées pour nos sauvegardes et nos fichiers personnels.

Installer plusieurs systèmes d’exploitation. La plupart des systèmes d’exploitation nécessitent qu’ils soient installés dans leurs propres partitions principales. Dans ce scénario, avoir plusieurs partitions distinctes est obligatoire. De plus, vous pouvez créer des troisièmes partitions pour partager des fichiers entre différents systèmes s’ils utilisent des systèmes de fichiers différents.

Amélioration des performances. Les disques durs actuels (6, 8, 10 To ou plus) offrent une énorme capacité de stockage mais forcent les têtes de lecture pour une conduite plus longue. Avec cela, la division du disque en plusieurs partitions vous garantit un délai plus court pour repositionner les données et de meilleures performances. Ce n’est pas élevé, mais tout s’additionne.

Un meilleur entretien. Le fait d’avoir plusieurs partitions facilite la maintenance du disque dur, la vérification des erreurs ou l’optimisation et la défragmentation des disques durs, le cas échéant. Il accélère également la recherche de fichiers.

Une plus grande facilité dans l’organisation. Le fait d’avoir plusieurs partitions de disque facilite l’organisation personnelle. Vous pouvez utiliser le C principal: pour le système et les applications principales; D: pour l’installation d’autres applications et jeux; E: pour les copies de sauvegarde, documents, photos, musique ou vidéo, etc. Les possibilités sont diverses jusqu’à la limite de création de cloisons et améliorent l’organisation par rapport à une seule comme les constructeurs proposent généralement dans un nouvel équipement.

Accès administrateur Windows

Bien que l’industrie offre un bon nombre d’applications spécialisées pour la gestion des disques et des partitions, l’administrateur système interne c’est suffisant pour une utilisation basique. Le moyen le plus simple et le plus direct d’accéder à cet outil dans Windows 10 ou Windows 8.1 est via le menu système avancé, en cliquant avec le bouton droit sur le bouton Démarrer et en cliquant sur la gestion du disque:

Si vous avez l’habitude d’utiliser les touches de raccourci, sur tous les systèmes, vous pouvez utiliser Windows + R pour accéder à l’exécution de l’outil et utiliser la commande «diskmgmt.msc»:

Vous pouvez également utiliser l’outil de recherche de la barre des tâches en recherchant “Gestion des disques” ou simplement “partitions”:

Si vous utilisez généralement le panneau de configuration du système, vous pouvez localiser le gestionnaire de disques Windows dans «Outils d’administration> Gestion de l’ordinateur> Gestion des disques».

Gestion des partitions de disque sous Windows

Tout moyen d’accès que vous utilisez vous amènera à une interface de type comme celle montrée dans l’image suivante. Cela variera en fonction de chaque PC, mais dans tous les cas, vous pourrez voir les disques internes installés, les lecteurs optiques et les lecteurs externes le cas échéant. Aussi les partitions de chacun d’eux.

Informations sur les lecteurs et les partitions

C’est la première chose que nous obtiendrons lorsque nous accèderons à cet outil. Nous verrons les disques durs internes installés (disques durs, SSD ou RAID), les supports optiques ou ceux connectés en externe à n’importe quel port. C’est un bon moyen de vérifier à partir du système que une unité a été reconnue correctement et son état actuel.

Nous verrons également la lettre de lecteur attribuée à chacun d’eux; la capacité de stockage totale que le système peut gérer; la partie que nous avons occupée et libérée et le système de fichiers utilisé par chacune des partitions dans lesquelles elles sont divisées. Comme nous l’avons dit, c’est un moyen de diviser chaque unité (ou de les classer lorsque nous en avons plusieurs installés) en une série de disques logiques qui sont gérés par le système d’exploitation indépendamment, chacun avec son propre système de fichiers.

Il est à noter que cet utilitaire vous ne pouvez gérer que des systèmes de fichiers compatibles avec les systèmes d’exploitation Windows, tels que NTFS, exFAT ou FAT32. Bien que nous puissions voir d’autres types de partitions, telles que celles créées et formatées par Linux, nous ne pouvons que les supprimer, pas les gérer.

Créer des partitions de disque

L’une des utilisations de l’administrateur est de créer des partitions. Et ils sont recommandés pour plusieurs utilisations comme nous l’avons vu dans leurs avantages. Dans le cas de nouveaux équipements, les constructeurs ayant (généralement) occupé l’ensemble de l’unité, il faut d’abord réduire la partition d’origine pour laisser de l’espace libre et créer une ou plusieurs nouvelles partitions.

L’espace non partitionné est mis en surbrillance et étiqueté comme «non alloué» ou «espace libre». Le moyen le plus rapide et le plus simple de créer une partition en utilisant tout ou partie seulement de l’espace libre disponible est de cliquer avec le bouton droit de la souris ou de maintenir enfoncé cet espace non alloué et de cliquer sur “Nouveau volume simple”.

Il suffit ensuite de suivre les étapes de l’assistant, d’affecter la taille, le système de fichiers, le nom de la partition et la lettre que vous utiliserez pour celle-ci. Nous devons effectuer ce processus avec un nouveau disque que nous installons, par exemple lorsque nous augmentons la capacité de stockage ou remplaçons le disque dur par un disque SSD.

Formater les partitions

Si vous venez de créer une partition dans l’une de vos unités, l’assistant vous offre la possibilité de la formater. Cependant, vous pouvez également formater une partition déjà créée et présente dans un lecteur. Le formatage d’une partition équivaut à «la nettoyer» et à la laisser prête à l’emploi. Toutes les données qu’il contient seront supprimées, assurez-vous donc de faire une copie de sauvegarde de tous les fichiers que vous souhaitez enregistrer avant de continuer.

Pour formater une partition existante, faites un clic droit dessus et sélectionnez “formater” dans le menu contextuel. Vous pouvez choisir le système de fichiers ou le “label de volume”, le nom de cette partition que vous verrez par exemple lorsque vous y accéderez depuis le navigateur de fichiers. Pour des raisons de sécurité, il n’est pas possible de formater le lecteur contenant le système d’exploitation.

Redimensionner les partitions de disque

Vous pouvez également réduire ou étendre les partitions de disque, à condition qu’il y ait de l’espace libre (non partitionné) disponible immédiatement avant ou après la partition que vous essayez de modifier. Pour réduire (ou agrandir) la taille d’une partition, faites un clic droit dessus et sélectionnez “Augmenter le volume” ou “Diminuer le volume”.

Dans l’exemple de l’image précédente, l’utilitaire vous permettra de réduire la partition «D:» à l’espace maximum que vous n’utilisez pas actuellement (729547 Mo). Une fois le processus terminé, vous aurez un espace disque libre avec cette quantité. Vous pouvez utiliser cet espace libre pour créer une partition supplémentaire comme nous l’avons vu dans les points précédents et vous pouvez l’utiliser pour la sauvegarde ou l’installation de nouveaux systèmes d’exploitation qui nécessitent des partitions dédiées.

Supprimer les partitions de disque

De la même manière, vous pouvez supprimer des partitions que vous n’utilisez pas et libérer de l’espace disque pour en créer de nouvelles ou pour ajouter cet espace à une partition existante. Veillez à enregistrer les fichiers dont vous avez besoin au préalable, car tout le monde sera supprimé. Comme dans les cas précédents, faites un clic droit sur une partition et sélectionnez “Supprimer le volume”:

Il est important de noter qu’il existe des partitions que vous ne pouvez pas supprimer de cet utilitaire, comme celle réservée au système EFI ou la partition “C:”, qui est ce qui maintient le système d’exploitation en cours d’utilisation.

Modifier les lettres ou les étiquettes de lecteur

L’outil peut également modifier les lettres de lecteur des partitions, que vous pouvez par exemple voir dans l’explorateur de fichiers. Vous pouvez le faire à la fois pour des raisons de commodité et en cas de conflit entre celles occupées par les différentes partitions, à l’exception du fait que le système “C:” est installé, qui ne peut pas être modifié par cet outil.

De la même manière, vous pouvez changer le “label de volume” ou ce qui est le même, le nom de la partition. Utile pour faciliter sa visibilité et sa gestion lorsque vous en avez plusieurs. Comme les fonctions précédentes, pour modifier ces paramètres, faites un clic droit sur une partition et suivez l’assistant:

Utilisations avancées

Le gestionnaire de fichiers Windows permet également utilisations plus avancées comme la conversion de disques en disques dynamiques; Gestion des types de partition MBR ou GPT; Création de disque virtuel VHD ou marquage de partition comme actif. Il sert également à “initialiser” de nouveaux disques, ce que nous devrons faire lorsque nous ajouterons un nouveau lecteur et qu’il ne sera pas reconnu dans l’explorateur de fichiers.

L’utilisation de cet administrateur pour gérer les partitions de disque et les lecteurs eux-mêmes est extrêmement intéressante, comme vous l’avez vu, bien qu’elle nécessite de savoir exactement ce que vous avez l’intention de faire. L’outil facilite la gestion des unités de stockage internes installé ou connecté à des ports externes, l’utilisation de partitions, la maintenance, la sécurité des données, les performances et l’organisation des fichiers.

L’outil a suffisamment de puissance pour la plupart des utilisateurs. Pour ceux qui en ont besoin, l’industrie propose des applications dédiées. L’un de ceux que nous aimons le plus pour une utilisation sur Windows est le gestionnaire de partition du groupe de logiciels Paragon, avec une version de base gratuite.