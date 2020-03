pas d’affichage perforé selon ces rendus

Il y a quelques jours à peine, nous avons pu voir de plus près le design du futur Samsung Galaxy A11 d’entrée de gamme grâce à la publication de quelques images de rendu. Aujourd’hui, cependant, le protagoniste de certains nouveaux rendus est son futur frère aîné Samsung Galaxy A41.

Le Samsung Galaxy A41 aura-t-il un design légèrement daté?

Depuis les derniers rendus d’images divulgués en ligne, nous avons pu voir comment le prochain Galaxy A11 d’entrée de gamme aura un design tout à fait conforme aux dernières tendances du moment. En façade, en effet, cet appareil aura une Écran Infinity-O. Cependant, en observant les nouvelles images rendues publiées au cours des dernières heures, nous pouvons cependant observer comment la suivante Galaxy A41 n’aura pas le même design.

Dans ces images, nous pouvons voir comment ce nouvel appareil aura un classique sur le devant Écran Infinity-Uou un écran avec une petite encoche en demi-cercle. C’est sans aucun doute un fait très étrange: si sur le Galaxy A11 d’entrée de gamme nous aurons un écran perforé, pourquoi sur ce modèle trouverons-nous un écran classique avec encoche tombante?

Malheureusement, nous ne pouvons pas connaître la réponse. Cependant, en analysant le reste, ces nouveaux rendus ont également révélé que la coque arrière de l’appareil sera caractérisée par la présence d’un triple caméra arrière. Ce dernier, comme c’est désormais la tradition du géant sud-coréen, sera situé dans une zone rectangulaire. Le port de charge est ensuite placé dans le cadre inférieur USB Type C et la prise audio 3,5 mm pour les écouteurs.

Nous attendons avec impatience de plus amples détails. Nous vous rappelons que, selon les précédents benchmarks publiés sur Geekbench, le nouveau milieu de gamme de Samsung aura le processeur MediaTek Helio P65 avec 4 Go de RAM et Android 10 à bord.